Wann erscheint One Piece-Kapitel 1117? Alle Infos zum Release und bekannten Spoilern

Gerade erst erschien mit „Konflikt“ das aktuelle One Piece-Chapter, da warten Fans bereits gespannt auf die Fortsetzung mit Kapitel 1117, die allerdings aufgrund einer einwöchigen Pause ein wenig auf sich warten lässt.

Konkret bedeutet das, dass ihr kommende Woche bedauerlicherweise auf One Piece-Nachschub verzichten müsst. Weiter geht es dann am 16. Juni um 17 Uhr, wenn ihr Kapitel 1117 kostenlos, legal und auf Deutsch bei MangaPlus lesen könnt. Bis dahin heißt es: Chapter 1116 auseinandernehmen und analysieren, wie es in knapp zwei Wochen weitergehen könnte.

One Piece: Was ist nochmal in Kapitel 1116 passiert?

Da noch fast zwei Wochen ins Land streichen müssen, bevor die Reise der Strohhüte offiziell weitergeht und One Piece-Kapitel 1117 live geht, sind natürlich noch keine Spoiler oder Leaks bekannt. Stattdessen kann aufgrund der Ereignisse im aktuellen Chapter spekuliert werden, was als nächstes auf Egghead passieren wird. Entsprechend folgt hier nochmal ein kleiner Abriss der jüngsten Ereignisse aus Chapter 1116: Zu Beginn zeigt das Kapitel erst einmal Alabasta, wo Igaram und Karuh weiterhin um die vermisste Vivi trauern und König Cobras Beerdigung abgehalten wird.

Auf Egghead geht währenddessen Vegapunks Übertragung weiter: Er berichtet davon, dass er die Mother Flame, eine schier unendliche Energieressource, erschaffen hat, ein Fragment davon jedoch gestohlen und benutzt wurde, um mit einer antiken Waffe das Königreich Lulusia auszulöschen. Vegapunk entschuldigt sich für den Vorfall, weil er mit der Schöpfung der Mother Flame diese grausame Zerstörung möglich gemacht hat.

Weiterhin erklärt der Wissenschaftler, dass Joy Boy die antiken Waffen für die Nachwelt erhalten wollte, während es einige Personen gibt, die über das Void Century Bescheid wissen – und zwar niemand geringeres als die Crew des legendären Piratenkönigs Gol D. Roger (zu der übrigens laut einer Theorie auch „Big News“ Morgans gehört haben könnte).

York wiederum ist überrascht, dass Vegapunk von dem Diebstahl des Mother Flame-Fragments wusste und kontaktiert die fünf Weisen, weil sie herausgefunden hat, wo die Teleschnecke versteckt ist, die die Übertragung aufrecht erhält: Sie wird vom Eisenriesen bewacht. Das Kapitel endet schließlich mit einer Szene aus der Battakuri Bar, in der Silvers Rayleigh über Vegapunks Übertragung sinniert und sagt, dass der Wissenschaftler den „jungen Leuten“ nicht die „Vorfreude nehmen“ solle.

Spekulationen zu Kapitel 1117

Vegapunks Übetragung nähert sich offenbar seinem Ende und selbst wenn nicht, kennen die fünf Weisen doch jetzt den Aufenthaltsort der verantwortlichen Teleschnecke und können nun endlich darauf reagieren. Gleichzeitig dürfte es dabei zu einer Konfrontation mit dem Eisenriesen kommen: Sankt Shepherd Ju Peter als Sandwurm, Sankt Marcus Mars als Schlangenvogel (Itsumade) und Sankt Ethanbaron V. Nusjuro als Skelettpferd (Bakotsu) haben wohl die beste Chance, schnellstmöglich zur Teleschnecke zu gelangen und gegen Vegapunks Roboter zu kämpfen.

Gleichzeitig dürfte es bei den Strohhüten im Kampf gegen die fünf Weisen langsam, aber sicher zu einer Entscheidung kommen: Ruffy konnte Sankt Topman Warcury noch immer nicht verletzten, während Sankt Jaygarcia Saturn Nami, Robin, Chopper, Brook und Lysop attackiert – und Jimbei mit Zorro und Sanji aus dem Inneren von Egghead flieht. Es bleibt abzuwarten, ob den Strohhüten die Flucht mithilfe der Riesen gelingt, oder ob die fünf Weisen sie davon abhalten können.

Quelle: MangaPlus