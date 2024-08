One Piece: Ein simpler Knoten in Kapitel 1122 wirft unzählige Fragen auf

One Piece-Kapitel 1122 war eine wahre Wundertüte: Vegapunks Rede hat ihr Ende gefunden, wir haben endlich mehr über Joy Boys Aussehen erfahren und die fünf Weisen wurden gewaltsam zurück nach Mary Joa geschickt.

Wer das Chapter gelesen hat, weiß natürlich längst: Für diese Machtdemonstration ist Emeth verantwortlich, der das in sich versiegelte Königshaki von Joy Boy freigesetzt hat, um Ruffy und seine Freund*innen zu retten. Versiegeltes Haki? Ja, auch nach über 1.000 Kapiteln gelingt es One Piece immer noch, seine Fans zu überraschen. Dabei hat ein simpler Knoten eine ganz besondere Rolle gespielt.

One Piece: Knoten sind für Schiffe und für Haki

Denn die Haki-Explosion, die Emeth in One Piece-Kapitel 1122 ausgelöst hat und die nicht nur die Gorosei wieder in ihre menschlichen Gestalten zurückverwandelte, sondern sogar Imu im Blumenzimmer erschütterte, wurde durch das Entknoten eines Seils freigesetzt. Nun sind Fans fleißig am Spekulieren, was diese Enthüllung für die Zukunft von One Piece bedeutet – und welche Hinweise es auf dieses Ereignis bereits gab.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So merkt Twitter-Nutzerin tea_with_hunny an, dass es sich um einen Schmetterlingsknoten handelt, den Emeth gelöst hat; und stellt so direkt eine Verbindung zu Imu her, der im Blumenzimmer immer wieder mit einem Schmetterling auf dem Finger zu sehen ist. Sie vermutet, dass diese Knotenart bewusst gewählt wurde, weil Joy Boy mit dem freigesetzten Haki eine direkte Nachricht an seinen damaligen Kontrahenten schicken wollte.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und apropos freisetzen: Nami hat auf Weatheria von Haredasu bereits gelernt, dass sich auch Wind in Seilknoten verstauen lässt und die Stärke dabei von der Art des Knotens abhängt. Ob es sich dabei um die gleiche Methode handelt, die auch Joy Boy nutzt, um sein Königshaki in Emeth zu speichern, ist derzeit natürlich noch unbekannt. Offenbar hat Mangaka Eiichiro Oda aber schon länger geplant, Seile in One Piece als ganz besondere Werkzeuge zu implementieren.

Ein Knoten in der Zeit

Ein anderer Fan, der bei Twitter auf den Namen sigmarshanks hört, wiederum richtet die Aufmerksamkeit auf das Logo von One Piece, das uns laut einer plausibel klingenden Theorie bereits jetzt verraten könnte, wo der große Schatz eigentlich lokalisiert ist. Denn im Logo zu sehen ist ein Seil, geknotet um den Anker, der den Buchstaben „E“ darstellt und im Mund von Ruffys Jolly Roger festgehalten. Steht es sinnbildlich für die große Reise? Die Verbindung von Anfang und Ende? Oder gar von Vergangenheit und Zukunft?

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn dass in One Piece nicht nur die Gegenwart eine Rolle spielt, das haben bereits die zahlreichen Flashbacks, das sogenannte Void Century und die Zeit-Frucht-Nutzerin Kouzuki Toki, die Kinemon und Momonosuke samt Gefolgschaft in die Zukunft schickte, gezeigt. Auch Joy Boys Königshaki ist dank der Versiegelung im von Emeth gehüteten Knoten nun gewissermaßen von der Vergangenheit in die Gegenwart gereist und hat damit die Zeit überwunden.

Eindeutige Antworten auf die Frage, was der Knoten in Kapitel 1122 für die Zukunft von One Piece bedeutet, gibt es derzeit also noch nicht – dafür aber eine ganze Menge spannende Theorien und Hinweise. Es bleibt spannend, was Oda mit dieser neuen Enthüllung in Zukunft anfangen wird und ob Fans sich auf weitere Überraschungen gefasst machen sollten. Zuletzt ehrte der One Piece-Mangaka aber erstmal das Ende von My Hero Academia.

Quellen: Twitter /@tea_with_hunny, @ivaxnami, @sigmarshanks