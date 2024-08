One Piece-Kapitel 1124: Dem Release folgt eine Pause

Die Egghead-Arc hat endlich ihr Ende gefunden, doch One Piece geht natürlich weiter: Kapitel 1124 steht quasi vor der Tür und der offizielle Release-Termin bereits fest.

Da Fans nach Chapter 1123 keine Pause hinnehmen müssen, dürfen sie sich am kommenden Sonntag auf die nächste Station auf der Reise der Strohhutbande freuen. Am 25. August könnt ihr ab 17 Uhr Kapitel 1124 kostenlos, legal und seit einiger Zeit sogar auf Deutsch bei MangaPlus lesen. Leaks und Spoiler gibt es derzeit noch nicht, ein Detail ist aber bereits bekannt.

One Piece: Nach Kapitel 1124 ist erst einmal Geduld angesagt

Wie One Piece-Leaker Pewpiece auf Twitter verrät, wird es nach One Piece-Kapitel 1124 nämlich eine Pause geben, das darauffolgende Chapter verspätet sich also um eine Woche und erscheint damit voraussichtlich am 8. August um 17 Uhr – natürlich ebenfalls wie immer bei MangaPlus. Einen Grund für die Pause nannte er nicht, der für One Piece verantwortliche Mangaka Eiichiro Oda wird vermutlich einfach etwas durchatmen wollen.

Unter dem Leak der Pause finden sich zwei Lager von Fans: Die einen, die Oda die verdiente Auszeit natürlich gönnen und beschwören, dass es der Qualität des Mangas zugutekommt. Und die anderen, die beklagen, dass es kaum noch vorkommt, dass drei Kapitel ohne Pause hintereinander veröffentlicht werden.

Über den Inhalt ist derweil noch nichts bekannt, ein paar Spekulationen lassen sich anhand des vergangenen Chapters aber schon anstellen. So ist die Geschichte rund um Vegapunk nun offenbar abgeschlossen: Das Flashback in Kapitel 1123 zeigte, dass der Wissenschaftler bereits von dem bevorstehenden Verrat durch York wusste und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat.

Nach der erfolgreichen Flucht der Strohhut-Riesen-Allianz, die jetzt freudestrahlend nach Elban segelt, befinden sich nur noch die Marine samt Admiral Kizaru, die Seraphim, die CP0 und Sankt Jaygarcia Saturn auf Egghead. Es bleibt also abzuwarten, ob sich One Piece-Kapitel 1124 mit dem Beginn der Reise nach Elban, den Konsequenzen von Egghead oder völlig neuen Ereignissen beschäftigt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch anschauen, was die bald erscheinenden Vivre Cards über die Cross Guild und insbesondere Buggy verraten.

