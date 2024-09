One Piece: Kapitel 1126 klärt kritischen Zustand dieses wichtigen Charakters

Während die meisten One Piece-Fans wohl noch die äußerst dramatischen Änderungen vom Kapitel 1125 verdauen müssen, steht das nächste schon in den Startlöchern.

Hinsichtlich der offiziellen Veröffentlichung heißt es zwar noch Geduld haben bis Sonntag, dem 15. September um 17 Uhr: Dann findet ihr Kapitel 1126 kostenlos, legal und auf Deutsch bei MangaPlus. Schon jetzt heizen jedoch frisch geleakte Spoiler die Stimmung an und enthüllen das Schicksal eines Charakters, dessen genauer Zustand zuletzt unklar war.

One Piece: Kapitel 1126 lässt aufatmen – Garp ist noch am Leben!

Verantwortlich für die frühen Spoiler zu One Piece-Kapitel 1126 ist wie immer der bekannte Leaker Pewpiece, der auf Twitter eine entsprechende Grafik mit den wichtigsten Stichpunkten geteilt hat. Spannenderweise widmet sich das kommende Chapter mal wieder Shanks, der Bartolomeo eine Lektion erteilen will. Nachdem der grünhaarige Ruffy-Fanboy ein Gebiet des rothaarigen Kaisers attackiert und dessen Flagge verbrannt hatte, soll er seinem Strohhut-Schirmherren nun innerhalb eines Monats ein Gift liefern und ihn damit ausschalten.

Die treue Seele Bartolomeo stürzt sich den tödlichen Trunk allerdings kurzerhand selbst die Kehle runter und stellt fest, dass das Gift eigentlich harmlos war – ein reiner Test von Shanks, um seine Loyalität zu überprüfen. Gegessen ist die Geschichte damit aber noch nicht: Yasopp nimmt Bartolomeos fliehendes Schiff ins Visier und jagt es in die Luft. Währenddessen kehrt Blackbeard endlich nach Hachinosu zurück.

Dort stellt er wutentbrannt Pizarro zur Rede, der Corby hat entkommen lassen, beglückwünscht auf der anderen Seite aber Kuzan dafür, dass er Vizeadmiral Garp einfangen konnte. Das bedeutet natürlich: Ruffys Reiscracker-liebender Opa ist noch wohlauf und nicht von seinem ehemaligen Schüler kaltgestellt worden. Wie gut es Garp wirklich geht, ist derzeit natürlich unklar – zumindest ist er aber am Leben und das dürfte für viele One Piece-Fans eine freudige Nachricht sein.

Wie geht es mit den Strohhüten weiter?

Auch Ruffy und seine Crew sowie Bonney, Lilith und die Riesen tauchen im neuen One Piece-Kapitel noch auf. Doch es gibt Grund zur Sorge: Auf der Reise nach Elban verschwindet die Thousand Sunny auf einmal spurlos und mit ihr auch Ruffy, Zorro, Nami, Lysop, Sanji und Chopper. Die übrig Gebliebenen auf dem Schiff der Riesen sind schockiert von den überraschenden Ereignissen.

Das Kapitel 1126 endet dann damit, dass Nami in einem Raum aufwacht, der aussieht, als wären sein Boden und seine Wände aus Lego. Sie trägt ein Schwert auf dem Rücken und ist in ein Wikinger-Outfit gekleidet – ob letzteres wohl Ähnlichkeit haben wird mit den Designs, die sich ein One Piece-Fan schon vor einer Weile für die Strohhüte nach ihrer Ankunft auf Elban ausgedacht hat? Was sie mit dem Schwert soll und wo sich Nami befindet, erfahren wir dann hoffentlich in Kapitel 1127, das ohne Pause nächste Woche Sonntag erscheinen soll.

Quelle: Twitter /@pewpiece, MangaPlus