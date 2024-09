One Piece: Spoiler zu Kapitel 1127 – sie enthüllen schon jetzt Namis Schicksal

One Piece-Fans haben wohl gerade erst das letzte Chapter verdaut, in dem die Thousand Sunny mysteriös von der Seite der Riesen verschwindet und einige der Strohhüte gleich mit ihr.

Nun geht es schon bald mit Kapitel 1127 weiter: Bereits am kommenden Sonntag, dem 22. September, um 17 Uhr auf MangaPlus könnt ihr die Fortsetzung von One Piece lesen – wie immer kostenlos, legal und auf Deutsch. Wie mittlerweile Usus gibt es auch dieses Mal wieder vorab geleakte Spoiler, die verraten, was euch als nächstes auf dem Abenteuer von Ruffy und seiner Crew erwartet.

Spoiler zu One Piece-Kapitel 1127: Die Strohhüte im Legoland

Erneut kommen die Infos von One Piece-Leaker Pewpiece, der bereits in einer kurzen Zusammenfassung berichtet, welche neuen Entwicklungen Eiichiro Oda uns diese Woche auftischt. So schließt Kapitel 1127 direkt an die Ereignisse des vorherigen Chapters an: Nami fängt an, das in Elban lokalisierte Lego-Schloss zu erkunden, in dem sie am Ende von Kapitel 1126 aufgewacht ist.

Während sie noch die aus Klemmbausteinen bestehenden Wände bewundert, wird sie alsbald von Insekten verfolgt und trifft auf Lysop, der wiederum von einer gigantischen Katze gejagt wird. Zwar stellen sie sich dem felligen Vierbeiner mutig entgegen, unterliegen ihm jedoch – erst recht, als er sich von einer Katze in einen Löwen verwandelt. Gerade noch sehen Nami und Lysop ihr Leben an sich vorbeiziehen, da tauchen Ruffy, Zorro und Sanji auf.

Die drei erledigen den König des Dschungels mit einer mächtigen Kombinationsattacke, woraufhin der in East Blue zusammengetroffene Teil der Strohhut-Crew wieder vereint ist. Dabei fällt auf, dass nicht nur Nami in Wikinger-Kleidung gehüllt ist: Auch die anderen tragen Outfits, die zu den auf Elban beheimateten Riesen passen. Mit neuem Tatendrang sind sie bereit, das Lego-Schloss zu verlassen.

Wer Ruffy und seine Freund*innen in die Baustein-Burg verfrachtet hat, wie es für die Crew auf Elban weitergeht und wann sie wieder mit den Riesen sowie Nico Robin, Franky, Brook und Jimbei zusammentreffen bleibt vorerst genauso ein Rätsel wie der Aufenthaltsort von Chopper. Leider müsst ihr euch erstmal gedulden: Nach One Piece-Kapitel 1128 folgt nämlich eine Pause. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja nochmal unsere Liste der seltsamsten Teufelsfrüchte anschauen.

Quelle: MangaPlus, Twitter /@pewpiece