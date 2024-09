One Piece-Kapitel 1125: Die Spoiler verraten schon jetzt dramatische Änderungen

Nachdem One Piece-Fans vergangenen Sonntag leer ausgegangen sind, geht es am kommenden endlich weiter: Am 8. September um 17 Uhr erscheint offiziell Kapitel 1125 bei MangaPlus, wo ihr es legal, kostenlos und auf Deutsch lesen könnt.

Doch schon jetzt, und damit äußerst früh, geistern Spoiler zum neuen Chapter durch das Internet – und die haben es wirklich in sich. Wie immer gilt: Lest unter keinen Umständen weiter, wenn ihr Kapitel 1125 frisch und in Gänze am offiziellen Release-Termin genießen wollt. Alle anderen dürfen sich in den folgenden Absätzen auf eine mehr als nur drastische Entwicklung einstellen.

Spoiler verraten: In One Piece-Kapitel 1125 bleibt kein Stein auf dem anderen

Auf Twitter geteilt von One Piece-Leaker ScotchInformer verrät eine kurze, aber dennoch sehr reichhaltige Spoiler-Übersicht, was euch in Kapitel 1125 erwartet. Statt den Strohhüten und Riesen nach Elban zu folgen, dreht sich das neue Chapter noch um die Folgen der Ereignisse auf Egghead. So wird Sankt Saturn von den Vizeadmirälen umringt, die fragen, ob sie Ruffys Crew verfolgen sollen. Saturn verneint und verkündet, dass sie ihr Ziel erreicht haben – auch wenn Vegapunks Rede natürlich einen herben Schlag darstellt.

Entsprechend macht Imu mit Saturn kurzen Prozess: Zwar bettelt der Weise noch um sein Leben, doch als schwarze Flammen aus seinem Körper hervortreten, er immer älter wird und schließlich explodiert, steht fest, dass seine Worte vergebens waren. Alles, was übrig bleibt, ist sein Skelett. Sein Stuhl steht derweil nicht lange leer: Garland Figarland betritt den Raum der Autorität in Mary Joa und steigt offiziell zum Kriegsgott der Wissenschaft und Verteidigung auf.

Währenddessen schießt Punk Records inklusive Vegapunks Gehirn dank seiner Wolkentechnologie in den Himmel. York, die versucht, dies zu verhindern, scheitert. Auf den fliegenden Punk Records ist ein neuer Vegapunk zu sehen, der aus Edison, Shakka, Pythagoras sowie Atlas besteht und vier Seelen in einem Körper vereint. Das Kapitel schließt mit einem Schwenk nach Kamabakka ab, wo die Revolutionäre residieren.

Koala fasst noch einmal die Rede von Vegapunk zusammen und Dragon verkündet, dass sie das Ganze so schnell wie möglich beenden müssen. In Anbetracht des steigenden Wasserspiegels beginne jetzt der Krieg um sichere Plätze auf der Erde. Angesichts dieser überraschenden und dramatischen Enthüllungen gibt der Umstand, dass auf One Piece-Kapitel 1125 keine Pause folgt, wohl gleich doppelt Grund zum Jubeln. Ob wir dann bald auch die neuen Kopfgelder von Ruffy und seiner Crew bekommen?

Quelle: Twitter /@pewpiece, @ScotchInformer