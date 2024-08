One Piece kostenlos und auf Deutsch – so funktioniert es

Wer den Abend mit einem spannenden Film verbringen möchte, geht in die Videothek – zumindest früher war das so. Und wer die heißesten Schmöker sucht, dürfte in der Bibliothek fündig werden. Und Fans des enorm erfolgreichen Mangas One Piece? Die dürfen im Internet haltmachen – und kostenloses Lesefutter der Strohhutbande ausgraben.

Wo ihr als Leseratte virtuell die Bände knabbert, wie das Ganze praktisch funktioniert – und dass das Ganze legal ist und auch in deutscher Sprache verfügbar ist, verraten wir euch hier. Schließlich müssen Fans der Reihe noch bis zum Spätsommer 2025 ausharren, bis Staffel zwei der Netflix-Realverfilmung aufschlägt. Fegen wir also mal durch den Blätterwald.

Mit Manga Plus zu den neuesten One Piece-Kapiteln – auch auf Deutsch

Ohne euch weiter auf die Folter zu spannen: die Seite, welche Fans und Freunde der gezeichneten Bildsprache aufrufen müssen, hört auf den Namen Manga Plus. Der Webauftritt gehört zu Shueisha, einem der größten, japanischen Verlage – und auch einem der größten Herausgeber von Mangas in Japan. Die Angelegenheit wirkt also weder zwielichtig noch halblegal – sondern hochoffiziell. Neben One Piece, findet ihr auf der Plattform zahlreiche beliebte Manga-Reihen wie Witch Watch, My Hero Academia oder Boruto: Naruto Next Generations. Okay, Manga-Lesestoff online abrufen, ohne zu bezahlen? Wo ist der Haken?

Heißer Lesestoff mit der Strohhutbande? Die offizielle App zum Erfolgsverlag aus Japan macht’s möglich. Credit: Shueisha / Toei Animation / Netflix / Crunchyroll / Eiichiro Oda / Adobe Photoshop [M]

Einen wirklich amtlichen Dealbreaker konnten wir nicht ausfindig machen. Sowohl am Desktop-PC als auch auf dem Android-Smartphone konnten wir geschmeidig durch die Manga-Panels scrollen, rein- und rauszoomen – und das alles bei scharfer Bildqualität. Schön: Es gibt auch eine dazugehörige App fürs Handy – sowohl bei Google Play als auch auf Apples App Store.

Beide Apps weisen vernünftige Bewertungen auf; bei der Android-Variante sind es 3,8 Sterne von maximal 5 bei fast 76.000 Bewertungen, bei den Endgeräten für den Hersteller aus Cupertino sind es 3,7 Sterne bei immerhin zirka 1.200 Bewertungen. Dieselbe Applikation lässt dann auch zum Beispiel fürs Chromebook oder euren Tablet-PC herunterladen.

Was kann die App für Manga-Nerds und die One-Piece-Fanbase?

Wir haben uns MANGA Plus by SHUEISHA für unser Android-Handy heruntergeladen. Unser Ersteindruck: Beim erstmaligen Hochfahren der Mobile App werden wir dazu aufgefordert, uns für eine oder mehrere von insgesamt neun Sprachen zu entscheiden – eine davon Deutsch. Fällt sofort ins Auge: Während die auf Englisch verfügbaren Inhalte in Klammern mit 280 Titeln angegeben werden, sind auf Deutsch gerade mal drei Titel abrufbar.

Nebenbei bemerkt: Auf einem YouTube-Kanal wie WujiGang wird euch lustig bis launig erklärt, wie das alles mit Magna Plus funktioniert.

Einer davon ist dann auch One Piece, die anderen beiden sind Chainsaw Man und SPY x FAMILY. Nette Komfortfunktion: Ihr könnt euch eine Benachrichtigung anzeigen lassen, sobald eine neue Folge euer Lieblingsreihe veröffentlicht wird. Okay, sowas wie einen Pferdefuß gibt es dann doch: Bei One Piece und anderen, stetig fortlaufenden Serien, könnt ihr immer nur die letzten drei Kapitel lesen – die älteren verschwinden von der Plattform, sind nicht länger zugänglich.

Komplettisten dürfen sich also kundig machen, wie ältere Ausgaben zu archivieren sind. Davon abgesehen dürften Manga-Freunde allgemein und One Piece-Fans speziell viel Freude mit Manga Plus haben. Apropos Manga-Mania: Kennt ihr eigentlich schon die 10 verrücktesten Teufelsfrüchte aus One Piece?

