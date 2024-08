One Piece-Fans spekulieren: Diese mysteriöse Gestalt könnte in Elban auf die Strohhüte warten

Das aktuelle One Piece-Kapitel 1124 endet mit einem bösen Cliffhanger: Während Ruffys Crew und die Riesen feiern, bekommen wir bereits einen kurzen Blick nach Elban, wo eine mysteriöse Schattengestalt wartet.

Sie sitzt mit dem Rücken zu uns, scheint einen großen Hut zu tragen und aus einer Flasche zu trinken, vermutlich einen genüsslichen Schluck Sake. Doch zu wem gehört diese Silhouette eigentlich? Fans haben ein paar spannende Spekulationen, wer sich auf ein Treffen oder gar ein Wiedersehen mit den Strohhüten zu freuen scheint.

One Piece: Wer auf Elban trinkt, der trinkt auch mit Krokus

Zumindest theoretisch wissen wir bereits genau, wer da auf Elban wartet: Auf dem Cover von One Piece-Kapitel 631 sitzt Krokus zusammen mit einem unbekannten Mann vor La Boum und auch, wenn hier erneut nur der Rücken zu sehen ist, sind die Parallelen mit dem Hut, der Statur und dem Trinken schon mehr als auffällig. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Krokus‘ Trinkpartner auch der Mann ist, der derzeit auf Elban residiert.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur gibt es leider ein Problem, denn niemand weiß, wer genau da eigentlich auf dem Cover von Kapitel 631 von hinten zu sehen ist. Dank inoffizieller Kolorierungen glauben einige Fans, es könnte sich um Shiki, den goldenen Löwen handeln. In One Piece tauchte er persönlich bislang nur im Film Strong World auf, der aber nicht zum Kanon gehört und wurde im Manga nur namentlich genannt.

Abgesehen vom gestreiften Mantel deutet aber nur das in der inoffiziellen Kolorierung blond gefärbte Haar auf die Verbindung hin, die Beweislage ist also eher dünn. Die Beine des Mannes, die bei Shiki aus Klingen bestehen, sind in dem Panel nicht zu sehen, sodass hier leider keine weiteren Schlüsse draus ziehen lassen. Die Frage bleibt jedoch bestehen, warum Shiki die Strohhüte sollte treffen wollen.

Ein weiteres Mitglied von Rogers Crew?

Andere Fans wiederum verorten das Outfit des mysteriösen Mannes in Wano Kuni und glauben deshalb, dass es sich um ein ehemaliges Mitglied von Rogers Bande handeln muss, genauer gesagt um Scopper Gaban. Mit seinem Namen scheint er nach Gol D. Roger und Silvers Rayleigh der ranghöchste Pirat der Crew zu sein und viele glauben, dass er deshalb früher oder später auf Ruffy treffen muss.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zumindest die Verbindung zu Krokus wäre damit bereits hergestellt: Der kauzige Einsiedler, der im Bauch von La Boum sein Dasein fristet, hat schließlich ebenfalls auf dem Deck des einstigen Piratenkönigs gedient. Es wäre also gut möglich, dass er sich mit einem alten Kumpanen auf eine Schale Sake verabredet und über alte Zeiten plaudert.

Ob es sich bei der schattenhaften Silhouette nun um Shiki, Scopper Gaban oder doch eine ganz andere Person handelt, wissen derzeit wohl nur One Piece-Schöpfer Eichiiro Oda und sein Team. Erfahren werden wir es hoffentlich in Kapitel 1125, das am 8. September um 17 Uhr offiziell erscheint. Dann könnte es auch neue Kopfgelder geben und Ruffy sogar die fünf Milliarden-Marke knacken.

Quelle: Twitter /@pewpiece, Reddit /@JohnyChrist97 und ein mittlerweile gelöschter Nutzer