One Piece: Neuer Charakter enthüllt – schafft er es in die Serie?

Die Sieben Samurai der Meere (im Original Shichibukai) sind in One Piece eine der wichtigsten und mächtigsten Gruppierungen. Sie sind Piraten, die unter dem Schutz der Regierung stehen und in deren Namen mitunter andere Piratenbanden überfallen oder in Gewahrsam nehmen.

Kürzlich wurde von One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda innerhalb der offiziellen Fanpost-Seite, die in jedem Sammelband zu finden ist, ein Pirat gezeigt, der einstmals das Amt als Samurai innehatte – bevor er von einem der beliebtesten Charaktere der Story zur Strecke gebracht wurde. Einige Fans hoffen jetzt, ihn auch in der kommenden Staffel der Live-Action-Serie zu sehen.

One Piece: Oda zeigt ehemaligen Samurai der Meere

Die fragliche Person, die von Oda auf der Fanpost-Seite präsentiert wurde, heißt Hanafuda und sei in der Welt von One Piece auch unter dem Namen „König der Echsen“ bekannt gewesen. Dass Hanafuda auch ein japanisches Kartenspiel ist, der Charakter spezielle Zoan-Teufelsfrüchte sammelte und auf seinem Helm (?) Ansätze von Hörnern zu erkennen waren, legt einen Zusammenhang mit Kaido nahe; die metallenen Klauen und der Unterkörper erinnern aber auch an Eustass Kid.

Jedenfalls soll Hanafuda, als er den Rang eines Samurais bekleidete, von Ace besiegt worden sein. An welcher Stelle der Timeline das passierte, ist nicht bekannt; Hanafudas Nachfolger wurde jedoch Bartholomäus Bär. Die Bekanntgabe dieses bisher völlig unbekannten Charakters, zumal auch als ziemlich detailliertes Design (während Oda von ungenutzten Charakteren meist nur Skizzen präsentiert), könne laut Fan-Theorien nicht zufällig mit dem Drehbeginn der zweiten Staffel der Live-Action-Serie zusammenfallen.

Ace vs Hanafuda in der Live-Action-Serie?

So wäre es laut einiger Reddit-User ein starkes Mittel, Ruffys Bruder Ace – der im Manga während der Alabasta Saga erstmals auftaucht – einzuführen. Man könnte ihn in einer epischen Kampfszene mit Hanafuda und so gleich auch seine Feuerkräfte zeigen. Dabei müsste man zunächst nicht einmal erwähnen, dass es sich um einen Samurai der Meere handelt. Andere User merken nämlich an, dass man so die in der Serie zu dem Zeitpunkt sehr bedrohlich etablierte Piratenfraktion schwächen könnte. Schließlich ist der Haupt-Antagonist der Alabasta Saga der Samurai der Meere Sir Crocodile.

Auf ähnliche Weise war allerdings in der ersten Staffel schon Piratenjäger Zorro eingeführt worden. Er besiegte quasi im Vorbeigehen den damaligen Mr 7 – eine Szene, die im Manga nicht vorkam und erst sehr viel später erwähnt wurde. One Piece-Fans wussten jedoch bei der Einführung schon, dass es sich hier um ein Mitglied der mysteriösen Baroque Firma handelte, die nun in der zweiten Staffel eine entscheidende Rolle spielen wird.

Die Dreharbeiten haben übrigens in dieser Woche in Südafrika begonnen; die erste Folge der zweiten Staffel wird „Der Anfang und das Ende“ heißen. Einige Darsteller*innen für neue beliebte One Piece-Charaktere wie Smoker, die Riesen Boogie und Woogie, Wapol oder Mr 3 wurden bereits bekanntgegeben.

