One Piece: Darum könnte ein Open World-Game in Wa no Kuni der Hammer werden

Mit seinem Release im Januar 2023 ist One Piece Odyssey eigentlich noch nicht lange genug her, um bereits ein neues Spiel aus dem von Eiichiro Oda erdachten Kosmos zu erwarten – aber doch lange genug her, um über das nächste zu spekulieren.

Kehrte man mit Odyssey zuletzt zu der bekannten Formel zurück, bei der die durch die Strohhüte bereisten Orte als Game-Schauplätze herhalten mussten, in dem gewissermaßen die Story nacherzählt wurde – wenn auch mit ein paar Twists und einer neuen Insel – darf das nächste Spiel gerne wieder etwas anders ausfallen. Dabei müssten sich die Macher*innen gar nicht von der Vorlage entfernen – aber eine neue Formel wagen.

Neues One Piece-Open-World-Spiel: Von Kuri bis nach Onigashima

Twitter-Nutzer und One Piece-Fan Geo_AW teilte jüngst ein Bild von ganz Wa no Kuni, inklusive einzelner Regionen und Städten und fügte an: „Ein Open World-Spiel, das in Wa no stattfindet mit dieser Karte wäre wirklich der Wahnsinn.“ Und ich bin bei ihm: Stellt euch mal einen Titel vor, bei dem ihr die komplette Geschichte von Wa no Kuni nachspielen könntet. Angefangen von Ruffys Ankunft in Kuri bis hin zur finalen Schlacht in Onigashima, inklusive aller Nebenschauplätze und Kämpfe.

Es gäbe ein spielbares Flashback zu Kouzuki Oden, ihr müsstet die neun Männer mit den roten Schwertscheiden versammeln und mit Ruffy in der Gefängnismine seine neue Haki-Kraft entwickeln. Zwischendurch Nebenaufträge in der Blumenhauptstadt oder Ebisu erledigen und in die Rollen der anderen Strohhüte schlüpfen, um in Minispielen Soba-Nudeln zu kochen oder Krötenöl zu verkaufen: Die 149 umspannende Wa No Kuni-Arc würde mehr als genug Stoff für ein umfangreiches Spiel bieten.

Im Idealfall könnte man frei zwischen verschiedenen Schauplätzen hin- und herschalten, solange sich diese noch auf derselben Zeitebene befinden: Beispielsweise von Ruffys und Zorros Kämpfen im Außengebiet zu Frankys Zimmerei-Aufträgen im Inland und umgekehrt. Auch die Infiltration von Onigashima würde dann im letzten Drittel des Spiels einiges an Abwechslung bieten: Zwischendurch den Kampf auf dem Dach bestreiten oder mal kurz Nami und Lysop unter die Arme greifen.

Ihr seht: Die Möglichkeiten sind endlos, selbst wenn man einfach nur die Vorlage verwendet und sich nichts eigenes einfallen lässt. Ob wir ein solches One Piece-Spiel jemals bekommen werden, wissen wohl nur Schöpfer Eiichiro Oda oder Bandai Namco – aber hoffen darf man ja wohl noch. Immerhin: Bei Tencent befindet sich gerade ein One Piece-Game in Entwicklung.

Quelle: Twitter /@Geo_AW