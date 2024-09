One Piece: Über eine der größten Gefahren wissen wir noch viel zu wenig

Mangaka Eiichiro Oda hat natürlich schon vor Jahren verkündet, dass One Piece bald enden würde, doch nach dem Ende des Egghead-Arcs und der aktuellen Reise Richtung Elban dürfte das Endgame nun wirklich ganz offiziell begonnen haben.

Damit steigen natürlich auch die Einsätze: Die Gegner werden stärker und es geht schon längst nicht mehr nur um Ruffys Suche nach dem One Piece. Auch die Weltregierung hat begonnen, ihre Figuren über das Schachbrett zu bewegen: Nachdem die fünf Weisen auf Egghead eingeschritten sind, könnten als nächstes die Ritter der Götter dran sein – und die sind eine echte Bedrohung.

One Piece: So stark sind die Ritter der Götter laut Dragon

In einem Panel, das in der aktuellen Folge des One Piece-Animes nun auch als Bewegtbild zu sehen ist, äußert sich Monkey D. Dragon erstmals zu den Rittern der Götter (im Original: Holy Knights oder God’s Knights). Trotz seiner Position als Anführer der Revolutionsarmee macht Ruffy keinen Hehl daraus, dass er die Beschützer der Weltaristokraten für mehr als gefährlich hält: „Die Ritter der Götter. Unser wahrer Kampf beginnt, wenn sie ihren ersten Zug machen.“

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dragon scheint die Stärke der Ritter also gut einschätzen zu können und auch uns als Leser*innen wurde ihr Können bereits indirekt demonstriert. Das Turnier in God Valley, wo die Ritter der Götter Jagd auf die dortigen Bewohner machen, wurde bekanntlich jäh von den dort auflaufenden Rocks- und Roger-Pirat*innen unterbrochen – darunter Legenden wie Rocks und Roger selbst, aber auch Shiki, Kaido oder Big Mom.

Zwar ist der Umstand, dass die Ritter der Götter zusammen mit der Marine überhaupt eine Chance gegen ein solches Pirat*innen-Aufgebot hatten, ein gutes Indiz für ihre Stärke. Trotzdem sind die Einzelheiten des Kampfes in God Valley und der genaue Ausgang bis heute unbekannt und geben Rätsel auf. Ihre wahren Fähigkeiten werden sie dann sicher noch vor dem Ende von One Piece demonstrieren können, vermutlich in einem Kampf gegen die Revolutionäre unter Dragon.

Wer sind die Ritter der Götter?

Tatsächlich sind die Ritter der Götter noch ein recht junges Phänomen im One Piece-Kosmos: Ihre erste Erwähnung fanden sie in Kapitel 1054, als Akainu mit Kizaru und Kurouma über den Anschlag auf Sankt Carlos diskutiert. Zumindest ihre Silhouetten sind dann erst in Kapitel 1083 zu sehen, als Dragon auf sie zu sprechen kommt – dabei handelt es sich auch um die oben erwähnte Szene, die nun erstmalig im Anime zu sehen war.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viel bekannt ist über die Ritter der Götter aber nicht: Mit den Figarlands und den Manmayers gibt es nur zwei bekannte Familien, die in dieser illustren Runde vertreten sind. Auch ihr Anführer, Garling Figarland, ist dabei keine Ausnahme und das einzige Mitglied, das wir in der Gegenwart gesehen haben – alle anderen haben sich bisher ausschließlich während des Flashbacks in God Valley gezeigt.

Auf Mary Joa dienen die Ritter der Götter nun als eine Art Polizeieinheit und sind auf der einen Seite selbst Weltaristokraten, können auf der anderen Seite aber auch Urteile über diese vollstrecken. So richtete Garling Figarland den Himmelsdrachenmenschen Sankt Miosgard hin, weil er die Attentäter, die Sankt Carlos attackierten, entkommen ließ.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotzdem wissen wir noch viel zu wenig über die Ritter der Götter: Allein, dass außer Garling kein aktuelles Mitglied bekannt ist oder sein Gesicht gezeigt hat, spricht Bände. Wenn ihr derweil bereits erfahren wollt, wie es weitergeht, empfehlen wir euch einen Blick auf die bereits bekannten Spoiler zu One Piece-Kapitel 1125.

Quelle: Twitter /@pewpiece, @BlacktyonteXavi, YouTube /King of Lightning