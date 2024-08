One Piece: Spannende Fantheorie stellt Akainus Schicksal in den Fokus

One Piece steht in den kommenden Kapiteln vor dem Beginn eines neuen Storystrangs. Die schon oft erwähnte und von der Strohhutbande – besonders von Ruffy und Lysop – als Wunschreiseziel in den Fokus genommene Insel der Riesen Elban wird Schauplatz des nächsten Arcs.

Grund genug für viele, den mit einem epischen Kampf zwischen den Strohhüten und ihren Verbündeten gegen die Fünf Weisen, CP0 und Admiral Kizaru beendeten Arc auf der Zukunftsinsel Egghead noch einmal Revue passieren zu lassen und ein paar Beobachtungen einzuordnen. Dabei stehen zwei hochrangige Marineangehörige im Fokus einer Fantheorie. Aber Obacht: Spoiler-Gefahr für alle, die bei den freien Kapiteln nicht auf dem neuesten Stand sind.

One Piece: Parallele zwischen den Buster Calls auf Egghead und Ohara

Der Handlungsbogen von One Piece rund um die Insel Egghead endet im aktuellen Kapitel 1124 mit einem Rückblick von Dr. Vegapunk, den feiernden Strohhüten auf dem Schiff der Riesen-Piratenbande und einem emotionalen Teleschnecken-Call zwischen Admiral Kizaru und Großadmiral Akainu. Letzterer fragt nach dem Stand der Dinge, doch Kizaru ist nicht nach einer großen Berichterstattung zumute.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein Wunder, hat er doch Vegapunk, zu dem er seit jeher ein sehr gutes Verhältnis pflegte, mit einem tödlichen Schuss niedergestreckt. Und auch wenn das Genie seinen Tod bereits antizipiert hatte und die Weltregierung Ruffy diese Tat in die Schuhe schieben wird, ist Kizaru tief getroffen, diesen Schritt getan haben zu müssen.

Den Vorwurf von Akainu, er habe eventuell wieder einmal zu nachlässig agiert, kontert Kizaru mit den Worten: „Hast du schon einmal deinen besten Freund getötet?“ Eine durchaus interessante Frage, wissen wir doch, dass Aokiji, der mit den beiden Männern einst das Triumvirat der Admiräle unter Großadmiral Senghok bildete, dies auch getan hat.

Kizaru wie einst Aokiji

In einem Flashback von One Piece während der Ereignisse auf Enies Lobby haben wir einen Einblick in die Kindheit von Nico Robin bekommen, die sich mit dem auf ihrer Heimatinsel Ohara gestrandeten Riesen und Vizeadmiral Sauro angefreundet hatte. Dieser unterhielt wiederum eine enge Freundschaft zum damals gleichrangigen Aokiji. Beim Angriff der Marine auf die Insel schützte Sauro Robin und wurde dafür von Aokiji mit dessen eisigen Kräften eingefroren.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie wir mittlerweile wissen, überlebte der Riese diese Attacke und wartet mutmaßlich auf Elban auf Robin. Ob dies in der Absicht Aokijis lag, ist ungewiss, allerdings war der ehemalige Admiral, der sich mittlerweile der Piratenbande von Blackbeard angeschlossen hat, dafür bekannt, auch mal Befehle zu missachten und nach seinen eigenen Regeln zu spielen. So half er beispielsweise sogar Robin bei der Flucht von Ohara.

Ehemalige Freundschaft zwischen Akainu und Dragon?

Womit wir wieder bei der Frage wären, ob Akainu einen solch einschneidenden Schritt jemals gehen musste. Es ist schwer vorstellbar, dass der stets als skrupelloseste und härteste Mann in One Piece in den obersten Rängen der Marine dargestellte Teufelsfruchtnutzer überhaupt so etwas wie Freund*innen hat. Aber wer weiß, welche Schicksalsschläge ihn so haben werden lassen. Eine Fantheorie, die sich hartnäckig hält, besagt, dass er einmal gut mit Monkey D. Dragon, dem Vater von Ruffy, befreundet gewesen sein könnte.

Dass dieser wiederum einst Angehöriger der Marine war und in die Fußstapfen seines Vaters Garp treten wollte, ist bekannt. Irgendwann wandte er sich jedoch ab und gründete die Revolutionsarmee; als dessen Kopf gilt er nun als der meistgesuchte Mann der Welt. Sollte es einen Punkt gegeben haben, an dem Akainu versuchte, seinen guten Freund Dragon zu töten? Und wurde er deshalb so rigoros und ehrgeizig, weil sein Scheitern zum Aufstieg einem der gefährlichsten Männer der Welt gereichte?

Bezüglich Kizaru stellt sich die Frage, ob er – wie vielleicht schon Aokiji – ahnte, dass sein Freund den Angriff überleben könnte. Wie wir nämlich mittlerweile wissen, überdauert das gesamte Bewusstsein, Wissen und die Persönlichkeit von Vegapunk in dessen einzigem überlebenden Satelliten Lilith – die sich jetzt wie die Strohhutbande auf dem Weg nach Elban befindet. Dass dies nicht die einzigen Parallelen sind, die der Egghead Arc mit einem früheren Handlungsstrang in One Piece verbindet, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Reddit / Brave-Annual2195, YouTube /Crunchyroll