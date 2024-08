One Piece: Darum könnte Ruffys Kopfgeld jetzt rapide ansteigen

Häufig, wenn in One Piece ein neuer Handlungsbogen beginnt, steigen auch die Kopfgelder bestimmter Personen, ob nun von Ruffy selbst, seinen Crewmitgliedern oder anderen wichtigen Charakteren. Besonders wenn der Gummi-Bengel einen namhaften Piraten aus den Reihen der Sieben Samurai der Meere besiegt oder der Weltregierung öffentlich ans Bein gepinkelt hat, bedeutete das in der Vergangenheit einen oft saftigen Anstieg seines Kopfgeldes.

Zuletzt war das nach Wa No Kuni der Fall, als er zusammen mit Trafalgar Law und Eustass Kid die Kaiser Big Mom und Kaido gelegt hat. Alle drei haben seitdem ein Preisschild von drei Milliarden Berry an ihrer Stirn heften, Ruffy wird sogar offiziell als einer der Vier Kaiser gelistet. Zwar ist dieser Kopfgeldanstieg vor nicht einmal 70 Kapiteln geschehen, seitdem ist jedoch wieder einiges passiert.

One Piece: Nach dem Egghead Arc könnten de Kopfgelder nochmal steigen

Ruffy hat sich nämlich nicht nur gegen die Angriffe der Fünf Weisen sowie Admiral Kizaru und der Seraphim erwehrt und ist zum zweiten Mal einem Buster Call entkommen, auch wird ihm nun der Tod von Vegapunk in die Schuhe geschoben. Grund genug also für einen weiteren ordentlichen Kopfgeldschub? Auf Reddit wird es heiß diskutiert. Knackt Ruffy gar die fünf Milliarden?

Ein Kopfgeld ist nicht immer ein absolutes Abbild, wie stark ein Pirat ist. Es geht viel mehr darum, welche Gefahr von ihm oder ihr in den Augen der Weltregierung ausgeht. Je höher das Kopfgeld, desto dringender wollen die Marine und die Fünf Weisen diese Person tot sehen oder zumindest in sicherer Verwahrung wissen.

Das Ruffy auf dieser Liste nach oben klettern könnte, scheint wahrscheinlich – auch wenn Buggy als offizieller Kopf der Cross Guild, die Jagd auf Marineangehörige machen, und Blackbeard, der kürzlich Law ausgeschaltet und dessen Crew sich einen spektakulären Schlagabtausch mit der Marine um Vizeadmiral Garp geliefert hat, ebenfalls als schmerzhafter Dorn im Auge betrachtet werden dürften.

Ruffys letzter Anstieg bildete den Sprung von 1,5 auf 3 Milliarden – ohne dass die Marine wusste, dass er praktisch alleine Kaido beschäftigt hat, während Law und Kid zusammen gegen Big Mom antraten, wie justjolden im One Piece-Subreddit herausstellt. Seine wahre Power, auch mit der Kraft von Nika, hat er nun erstmals der ganzen Welt demonstriert.

One Piece: Schrittweise zum meistgesuchten Piraten der Grand Line?

Logisch wäre eventuell, dass sich die Kopfgelder der Vier Kaiser irgendwo zwischen 4 und 4,5 Milliarden einpendeln und näher zusammenrücken. Nicht außer Acht gelassen werden sollte laut HokageEzio jedoch, dass Kaido jahrelang als stärkstes Wesen galt und seine 4,6 Milliarden lange unerreicht waren (mit Ausnahme von Whitebeard). Da die neue Piratenära jedoch begonnen hat und andere Spieler das Ruder übernommen haben, wird dieses Tor aber irgendwann sicherlich auch fallen.

Für viele Fans gilt auch sicher, dass Ruffy irgendwann das Kopfgeld von 5,6 Milliarden Berry erreicht. Die 56 gilt als Ruffys Zahl, da das „go-mu“ im Originalnamen der Gummifrucht (Gomu Gomu no Mi) auch als „fünf-sechs“ gelesen werden kann. Außerdem würde dieses Kopfgeld gerade so knapp über dem ehemaligen Wert von Piratenkönig Gol D. Roger liegen (5,5648 Milliarden).

In den nächsten Wochen sind wir wahrscheinlich schlauer. Am Sonntag macht One Piece allerdings erst einmal Pause, bevor er dann am 8. September mit Kapitel 1125 weitergeht. Was ihr im abgeschlossenen Egghead Arc vielleicht verpasst habt, könnt ihr hier nachlesen. Die zehn derzeit höchsten Kopfgelder in One Piece haben wir hier für euch gelistet.

Quellen: Reddit / Darkoplax, justjolden, HokageEzio