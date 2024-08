One Piece-Fans haben gewählt: Die Top 10 Momente im Anime – stimmt ihr zu?

Vergangenes Wochenende wurde der One Piece Day gefeiert: 27 Jahre ist der Manga mittlerweile alt, der Anime kommt immerhin auf 25. Ein solches Alter muss natürlich zelebriert werden, weshalb Shueisha und Toei Animation eine ganze Reihe von Attraktionen und Ankündigungen auf die Beine stellten.

Neben Gewinnspielen, Ausstellungen, Auftritten von Synchronsprecher*innen und der Enthüllung von neuen Informationen zum One Piece-Remake, das in einer Zusammenarbeit mit WIT Studio und Netflix entsteht, löste man auch ein Fan-Voting auf. Denn all die loyalen Strohhut-Unterstützer*innen wählten ihre ikonischsten Momente im Anime und die zehn Gewinner stehen jetzt fest.

Die ikonischsten Momente in One Piece: Platz 10 bis 6

Bevor wir uns den einzelnen Platzierungen widmen, eine beeindruckende Beobachtung: Die zehn ikonischsten Momente in der Geschichte vom One Piece-Anime umspannen fast die gesamte Reise von Ruffy und seiner Crew. Aus dem East Blue hat es zwar keine Szene in die Top 10 geschafft, dafür aus Alabasta – und der aktuellste Moment ist nicht einmal 100 Kapitel her, stammt er doch aus Chapter 1044. Er eröffnet auch gleich die Liste der Fans, denn auf Platz 10 befindet sich Ruffys Gear 5-Verwandlung.

Auf Platz 9 folgt dann die Bruderschaft von Ruffy, Sabo und Ace, die sie sich mit dem Austausch von Sake-Schalen geschworen haben. Platz 8 zeigt den Abschied von Vivi und Karuh, als die Strohhüte in Alabasta Segel setzen. Einige Arcs später auf Enies Lobby ist dann Platz 7 zu leben: Nico Robins verzweifelter Ausruf „Ich will leben!“; ihre Bitte, von Ruffy gerettet zu werden. Der muss auf Platz 6 ganz schön leiden, denn hier ist der Tod von Ace während Marineford gelandet.

Die ikonischsten Momente: Platz 5 bis 1

Gut, dass er von seinen Crew-Mitgliedern unterstützt wird: So wie auf Platz 5, wo Zorro Ruffys Schmerzen auf der Thriller Bark schultert, die ihm dank Bartholomäus Bär hinzugefügt wurden. Auf Platz 4 folgt ein weiterer emotionaler Moment der Strohhüte: Sanji und Ruffys Konfrontation auf Whole Cake Island, nachdem der Schiffskoch sich zunächst entschieden hatte, die Zwangsehe mit Charlotte Pudding einzugehen.

Auf Platz 3 der ikonischsten Momente in One Piece stellen die Strohhüte abermals ihre Wertschätzung füreinander unter Beweis: Es ist der Moment, in dem Ruffy Nami im Arlong Park seinen Strohhut aufsetzt, um sie zu trösten. Getröstet werden müssen auch all diejenigen, die Corazons Lächeln für Law auf Platz 2 gewählt haben. Am ikonischsten, aber auch am traurigsten ist dann Platz 1: der Abschied von der Flying Lamb.

Nach dem intensiven Streit zwischen Ruffy und Lysop, den chaotischen Ereignissen in Water Seven und auf Enies Lobby entscheiden sich die Strohhüte, ihr nicht mehr fahrtüchtiges Schiff endlich gehen zu lassen – und führen eine schmerzhafte Seebestattung durch. Stimmt ihr der von Fans gewählten Liste zu? Oder hättet ihr euch für andere Momente entschieden? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Ebenfalls ikonisch: Wie die Olympioniken ihre Liebe zu One Piece ausgedrückt haben.

