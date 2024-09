One Piece: Verrückte Fan-Theorie zeigt, wie Bartolomeo überleben könnte

In One Piece-Kapitel 1126 ist nicht nur Nami im Legoland aufgewacht und bestätigt worden, dass Garp noch lebt – es kam auch zu einem Zusammenstoß zwischen dem rothaarigen Shanks und Bartolomeo.

Der Kaiser hat Ruffys Gefolgsmann nämlich auf dem Kieker, nachdem Bartolomeo Shanks Flagge in einem von dessen Hoheitsgebieten abgefackelt hat. Als Bestrafung sollte er Ruffy ein Gift verabreichen, das er kurzerhand selbst trank – und das sich lediglich als Loyalitätstest herausstellte. War für Shanks die Sache damit geregelt, hielt Yasopp nicht davon ab, Bartolomeo samt Schiff und Mannschaft zu versenken. Doch eine Fan-Theorie zeigt, wie er den Anschlag überleben könnte.

One Piece: Mit der Kraft der Barrieren-Frucht über den Meeresboden

Obwohl es Shanks in One Piece-Kapitel 1126 wohl gereicht hätte, Bartolomeos Treue zu Ruffy auf die Probe zu stellen, wollte Scharfschütze Yasopp die Verbrennung der Flagge nicht auf sich sitzen lassen und feuerte eine mit Haki versetzte Kugel ab, um Bartolomeos Schiff in die Luft zu jagen. Im Chapter heißt es, es sei unbekannt, ob es irgendwelche Überlebenden gibt. Auch das Schicksal von Eustass Kid, der von Shanks ebenfalls vernichtend geschlagen wurde, ist derzeit im Unklaren.

Fans halten natürlich daran fest, dass Bartolomeo noch am Leben ist. Aufgrund seiner Teufelsfrucht dürfte der Kapitän des Barto-Clubs zwar keine gute Zeit am Meeresboden haben, doch seine Barriere-Kraft könnte ihm hilfreich zur Seite stehen. Reddit-Nutzer Tveye363 hat mit einer Zeichnung ansehnlich zur Schau gestellt, wie eine solche Rettungsaktion aussehen könnte – und sich dabei offenbar vom ersten Fluch der Karibik-Film inspirieren lassen.

Wer den nicht kennt: Piratenprotagonist Käpt’n Jack Sparrow lief über den Meeresboden und nutzt die Luft in einem umgedrehten Ruderboot, um Atmen zu können. Bartolomeo bedient sich mit seiner Barrieren-Blase zwar einem weniger umständlichen Ansatz, der aber in etwa genauso effektiv sein und die Barto-Crew an einen sicheren Hafen bringen könnte. Vielleicht ja nach Elban, wo One Piece nun weiterzugehen scheint?

Dass das Ganze trotz des Wassers funktioniert, das Teufelsfruchtnutzer*innen ja eigentlich ihrer Kräfte beraubt, lässt sich übrigens leicht erklären. Bartolomeo könnte schließlich bereits vor dem Sturz ins Wasser eine Barriere aktiviert haben und ist so gar nicht erst mit dem Meer in Berührung gekommen. Vielleicht taucht er ja demnächst wieder auf – zumindest in One Piece-Kapitel 1127 stehen aber erst einmal andere Charaktere im Vordergrund.

Quelle: Reddit /@tveye363