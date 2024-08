One Piece: Wann erscheint Kapitel 1122? Release, Leaks und bekannte Spoiler

Endlich hat die Wartezeit ein Ende: Nachdem Eiichiro Oda uns vorletzte Woche mit einem krassen letzten Panel zurückgelassen hat, das endlich verrät, welche zwölf Charaktere um den großen Schatz kämpfen, geht es diese Woche mit One Piece-Kapitel 1122 weiter.

Ort und Zeitpunkt halten sich natürlich an die bekannte Tradition: Am Sonntag, in diesem Fall am 4. August, könnt ihr das neue Chapter ab 17 Uhr kostenlos, legal und auf Deutsch bei MangaPlus lesen. Wer bis dahin nicht mehr warten kann, darf sich freuen: Zumindest textlich wurde das kommende Kapitel bereits vollständig geleakt. Entsprechend verraten wir euch im Folgenden, wie die Geschichte von One Piece weitergeht – es folgen natürlich Spoiler!

Spoiler zu One Piece-Kapitel 1122: Von Station zu Station

Eine komplette Zusammenfassung ist bereits jetzt auf Twitter zu lesen, geteilt wie immer vom bekannten Leaker Pewpiece. So soll One Piece-Kapitel 1122 mit weiteren Reaktionen aus der ganzen Welt, darunter Dress Rosa, beginnen: Die normalen Bürger*innen sorgen sich wegen Vegapunks Nachricht, dass die Meer im Welt versinkt, während die Pirat*innen dies als Chance auf die Eroberung erachten. Corby, der sich immer noch im Marine-Krankenhaus befindet, denkt an seine Zeit mit Ruffy zurück und schwört, dessen Traum zu stoppen.

Bevor wir wieder auf Egghead weitermachen, folgt noch ein kurzer Schwenk zur Cross Guild, wo Buggy erneut die Massen befeuert und Sir Crocodile ihn verärgert anblafft. Catarina Devon und Van Oger segeln derweil mit Caribou im Schlepptau zurück Richtung Hachinosu: Devons Frage, ob sie den Gefangenen direkt ausschalten soll, wird von Blackbeard verneint. Er will sich zunächst Caribous Informationen anhören und diesen dann selbst töten, wenn er sie nicht für gut genug befindet.

Der Kampf zwischen Emeth und den fünf Weisen geht in die letzte Runde

Zurück auf Egghead kommt es zum großen Showdown zwischen Emeth und den Gorosei: Ein weiterer Angriff von Warcury zerstört schlussendlich die Übertragungsschnecke, wodurch Vegapunks Rede mit den Worten „Und das ist die Wahrheit. Joy Boy…“ ein für alle Mal sein Ende findet. Während Nusjuro erneut auf die Thousand Sunny zustürmt, sitzt Saturn am Strand und regeneriert sich von dem Doppelschlag durch Ruffy und Bonney im vergangenen One Piece-Kapitel.

Gerade als Ju Peter, Nusjuro und Warcury abermals die Thousand Sunny und das Schiff von Elban attackieren, schaltet sich Emeth ein: Der Riesenroboter greift sich an die Hüfte und denkt an Joy Boy zurück. Er vergleicht Ruffy mit dem legendären Piraten und entschuldigt sich bei Joy Boy, dass er diesen nicht zum König machen konnte, bevor er sich an den Strohhut wendet und ihn nach seinem Namen fragt.

Als Ruffy das D. erwähnt, reagiert Emeth und löst einen Knoten in seinem Inneren, wodurch er ein gewaltiges Königshaki entfesselt, dass die Vizeadmiräle erzittern lässt und die fünf Weisen in ihre menschlichen Formen zurückbefördert. Doch während Ju Peter, Nusjuro und Warcury zurück in den Raum der Autoritäten nach Mary Joa geschickt werden, bleibt Saturn auf Egghead – es dürfte eine der nächsten großen Fragen werden, was aus ihm wird.

Das Ende der Egghead-Arc ist da!

In Mary Joa werden die drei zurückkehrenden Weisen von Mars begrüßt, der offenbar bereits nach Ruffys Attacke dort gelandet ist. Imu ist im Raum der Blumen derweil zu Boden gesunken und schreit – er hat augenscheinlich das Haki von Joy Boy erkannt und denkt an den einst legendären Piraten. Emeth hingegen zahlt den Preis für sein alles entscheidendes, aber letztes Manöver: An der Küste und direkt vor Saturn verlischt sein Augenlicht.

Die Strohhüte und Riesen kehren Egghead in der Zwischenzeit den Rücken zu: Die Entfesslung von Joy Boys Haki durch Emeth hat die Allianz vor den fünf Weisen gerettet und sie können endlich Richtung Elban segeln. Bevor das Kapitel zum Abschluss kommt, serviert euch Oda aber noch einmal ein emotionales Flashback von Emeth und Joy Boy, die sich vor langer Zeit einen Schwur gaben, den der Roboter nun eingelöst hat. Währenddessen hat ein One Piece-Fan eine spannende Theorie aufgestellt, wo sich der große Schatz wirklich versteckt.

Quelle: Twitter /@pewpiece, MangaPlus