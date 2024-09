One Piece: Wurde hier Frankys Vater enthüllt? Vivre Card mit überraschenden Details

Die Vivre Cards sind in der Welt von One Piece nicht nur eine Art persönliche Kompassnadel, die Freunde den Weg zu einem zurück finden lassen, sondern dienen den Fans in der realen Welt auch als sammelbare Lexikoneinträge für die zahleichen Charaktere der Story.

Kürzlich wurde eine Vivre Card zu einem der gefährlichsten Piraten, den wir (und auch die Strohhutbande) bisher kennenlernen durften, enthüllt. Und diese enthält ein spannendes Detail, das wiederum mehr zum Hintergrund von einem beliebten Mitglied aus Ruffys Bande beleuchten könnte.

One Piece: Rhythmus im Blut – Ist er Frankys Vater?

Über die meisten Mitglieder aus Ruffys Piratenbande haben wir während der Jahrzehnte langen Laufzeit von One Piece schon Flashbacks bekommen und Schicksalsschläge aus deren Kindheit erlebt. Über familiäre Banden ist bei vielen aber relativ wenig bis gar nichts bekannt. Eine kürzlich erschienene Vivre Card gießt aber Wasser auf die Fantheorie-Mühlen.

So wurde bekannt, dass Queen, einer der Kommandanten der kürzlich von Ruffy und seinen Freunden angegriffenen Hundert-Bestien-Piratenbande um den Yonko Kaido, vor 36 Jahren Vater wurde. Sein Kind hat er zehn Jahre später verlassen, als er sich Kaido anschloss, nachdem die Weltregierung Mitglieder seiner ehemaligen Forschungsgruppe MADS in Gewahrsam genommen hatte.

Die Zeitangaben decken sich in zwei Punkten mit der Lebensgeschichte von Franky, dem Schiffszimmermann der Strohhutbande. Dieser ist 36 Jahre alt und wurde im Alter von zehn von seinem Vater verlassen. Dass er der Sohn von Queen sein könnte, ist daher eine nicht unlogische Schlussfolgerung – seit dieser Zeit haben die beiden sich optisch stark verändert, sodass es auch nicht verwundern würde, wenn sie sich nicht erkannt hätten.

Auch Weevil würde passen

Beide Charaktere eint in One Piece eine Leidenschaft zu Musik und Tanz sowie die Neigung zu einer starken Selbstdarstellung. So waren die jeweils ersten großen Auftritte der beiden eine Choreographie auf improvisierter Bühne mit viel Rhythmus und Tamtam. Optische Ähnlichkeiten sind dagegen kaum festzustellen.

Im One Piece-Subreddit wird daher auch die Theorie eingeworfen, dass Edward Weevil, der ebenfalls im passenden Alter ist, Queens Sohn sein könnte. Dessen Mutter Miss Buckingham Stussy war immerhin eine Forschungskollegin von Queen, auch ähneln die beiden Männer sich in puncto Statur und Haarfarbe deutlich mehr.

Spekulationen wie diese machen das Werk von Mangaka Eiichiro Oda noch größer und Fans erfreuen sich regelmäßig daran, mit schlüssigen Theorien offene Enden zu verknüpfen. Auf die fortlaufende Story von One Piece dürfte dies aber keinen Einfluss haben – Queen wurde mutmaßlich von Admiral Ryokugyu festgesetzt, Franky befindet sich mit den anderen Strohhüten auf den Weg nach Elban. Was im kommenden Kapitel von One Piece passieren wird, haben wir in unserem Ausblick schon einmal festgehalten.

Quellen: Twitter / @Pewpiece, Reddit / Spiritual_Kong