Steam: Den wohl definitiven Open-World-Kracher kostenfrei anspielen – mit Release schon nächstes Jahr

Wer schon mal über große, offene Spielwelten geflucht hat, und im nächsten Atemzug ins Schwärmen über ihre liebste Open World verfallen ist, werfe den ersten Stein. Manch einer aus der 4P-Redaktion hat sich wider Erwarten schockverliebt in die typische Ubisoft-Open-Worlds eines Assassin’s Creed oder Far Cry – und ein The Alters? Stellt für das Jahr 2025 eine frische, faszinierende offene Welt in Aussicht. Und ist doch viel mehr.

Ein Genre-Mischding aus Abenteuer, Survival und Basenbau stellen die Macher*innen von Frostpunkt 2 mit The Alters in Aussicht. Dazu gesellt sich ein Science-Fiction-Setting, bei dem ihr als stinknormaler Arbeiter von einem tödlichen Planeten entkommen müsst. Der Release dieser mutigen Genre-Mixtur ist für das erste Quartal 2025 angedacht – die Demo schnappt ihr euch schon heute.

Was ist eigentlich The Alters – und wo gibt’s die Demo?

Alleine die Prämisse von The Alters klingt nach einer stimmungsvollen Sci-Fi-Geschichte von Isaac Asimov – oder eben einer besseren Star-Trek-Episode. Im Raumanzug von Jan Dolski bruchlandet ihr auf einem Planeten. Als wäre das nicht dramatisch genug, brennt auch noch eine Sonne auf euch herab, deren Strahlen tödlich sind. Der übelste Montag von Jan Dolski seit seiner Geburt also, oder?

Nun ja, dem Mann gelingt es, dank Quantencomputer und eines wundersamen Materials, sich selbst zu klonen – zeigt auch der Begleit-Trailer zu Demo.

Oder richtiger gesagt: Alternative Versionen seiner Selbst zu erschaffen. Als klänge diese Ausgangssituation noch nicht abgespaced genug, ist The Alters dann auch noch, wie eingangs erwähnt, ein wilder Genre-Cocktail: Adventure trifft Survival trifft Basenbau, heißt es in diesem Titel – dessen spielbare Demo ihr euch jetzt auf Steam und für eure PlayStation 5 oder Xbox Series X|S saugt.

Bei der Demo dürft ihr mit einer Spielzeit von rund 45 Minuten rechnen. The Alters könnte sowohl Spieler*innen entscheidungsschwerer Story-Spiele wie Life is Strange ansprechen, als auch Science-Fiction-Nerds oder denjenigen unter euch, die im ganzen Sequel- und Franchise-Einerlei nach einer unverbrauchten Spielerfahrung suchen. Dabei befinden wir uns beim verantwortlichen Developer anscheinend in kompetenten Händen: 11 bit studios zeigten sich auch verantwortlich für ein Frostpunk 2; das sowohl moralisch als spielerisch herausfordernde Strategiespiel, konnte in unserem 4P-Test eine amtliche 8.5-Wertung abräumen.

Welche Gaming-Glanzstunden erwarten uns noch im Jahr 2025

Warten wir’s ab, ob die Mädels und Jungs aus dem polnischen Warsaw auch mit The Alters einen Hit liefern. Potenzial jedenfalls ist mehr als vorhanden. Apropos Ausblick auf 2025: Commandos Origins wäre ein weiterer Titel, dem wir sehnlichst entgegenschmachten.

