Neue Open World „sieht wie GTA 4 aus“ – läuft mit Unreal Engine 5

GTA 6 hält die Community auf Trab – denn auch wenn harte Fakten zum kommenden Grand Theft Auto 6 ein rares Gut sind, nehmen Fans weltweit gefühlt jeden einzelnen Pixel des sechsten Hauptteils auseinander. Während die Diskussionen also weiter heiß laufen, werkelt ein anderes, weniger bekanntes Studio an einer offenen Spielewelt, die frappierende Ähnlichkeiten mit dem Schauplatz Liberty City aus GTA 4 aufweist.

Dazu gesellt sich eine Fotorealismus auf den Bildschirm zaubernde Unreal Engine 5 und eine offene Spielwelt. Doch der Schein trügt bekanntlich. Denn das, was Liquid Swords gerade auf die Beine stellt, sieht einerseits nach einer an New York City angelehnten Spielwelt aus – wie eben Liberty City. Andererseits wird das verantwortliche Entwicklungsstudio schwerlich mit einem Schwergewicht wie GTA 6 in direkte Konkurrenz treten. Oder auch nicht wollen.

Sieht aus wie GTA 4, ist aber kein GTA 6: neue, offene Spielwelt mit Unreal Engine 5

Was die auf den Plattformen Instagram und Twitter veröffentlichten Screenshots zeigen, sieht fast so aus, als hätte jemand Schnappschüsse in der Lower East Side oder einem Teil von Brooklyn aufgenommen. Auf einem der Abbildungen stehen wir unterhalb einer Hochbahn, während die industriellen Gebäude drumherum an ältere Stadteile von New York gemahnen. Diese Impressionen stammen also aus einem bei Liquid Swords in Entwicklung befindlichen Spiel mit Open World, befeuert mit der Unreal Engine 5. Entsprechend werden auf Twitter Vergleiche aufgemacht – mit Wortmeldungen wie „[…] das sieht wie GTA 4 aus. Aber ich weiß, dass das kein GTA-Klon wird“.

Dabei steckt mit Christofer Sundberg kein Unbekannter hinter dem 2020 gegründeten Studio Liquid Swords. 2003 war Sundberg als einer der Mitgründer von Avalanche Studios und in der Folge für Just Cause oder Mad Max verantwortlich. Doch genug der Personalie. Wer jetzt mutmaßt, Liquid Swords wolle mit seinem bislang nicht näher benannten Titel in direkte Konkurrenz zu Rockstar Games und einem GTA 6 treten, der irrt. Wie das Studio in den Kommentaren unter dem Twitter-Posting klarstellt, plane man nicht „ein GTA-Konkurrent zu werden, oder ein Spiel im Stil von GTA herzustellen“.

Was wir hingegen bereits über den Titel wissen, ist, was das Studio in seinem Tweet mitteilt: „Es handelt sich um eine stark narrative Rachegeschichte in einer offenen Spielwelt – gebaut und entwickelt in der Unreal Engine 5. Es wird nicht wie GTA sein“. Der Gedanke, das Werk von Liquid Swords könne mehr in Richtung eines Mafia gehen, mit stärkerem Fokus auf kleinere Spielwelt und linearer Story, ist naheliegend. Bleibt zum aktuellen Zeitpunkt aber Spekulation.

