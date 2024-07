Oppidum: Legend of Zelda trifft Multiplayer-Survival

Wem es nach den beiden großen The Legend of Zelda-Titeln für die Nintendo Switch schon wieder nach neuem Content aus dem Königreich Hyrule dürstet, darf bekanntlich ab Ende September in Person der Prinzessin Zelda in Echoes of Wisdom höchstpersönlich auf die Reise gehen. Aber auch ein Spiel namens Oppidum könnte derartige Gelüste mildern.

Das Spiel wurde kürzlich mit einem mehrminütigen Gameplay-Video bedacht und soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Neben einem Action-Adventure im Zelda-Look wird das Spiel laut Entwickler EP Games auch einen Koop-Modus und Survival-Elemente bieten.

Klare Inspirationen für die Macher*innen von Oppidum

Dass Oppidum von den Open World Zelda-Spielen inspiriert ist, wird schon in den ersten Sekunden des Gameplays offensichtlich und auch vom Erzähler nicht verheimlicht. Es dauert nicht einmal eine Minute, bis einem zahlreiche Überlappungen auffallen.

Die Energieherzen und das schnörkellose Menü – geschenkt; never change a winning Action-Adventure-Element. Aber so wie die besiegten Gegner nach hinten gestoßen werden, ihre Waffe verlieren und dann in einer dunklen Wolke verpuffen – das ist schon sehr Breath of the Wild-like. Und natürlich muss das mit allen Gegnern im Gebiet geschehen, damit die stachelige Metall-Schatztruhe geöffnet werden kann.

„Besser gut kopiert als schlecht neu erfunden“ scheint hier also wieder einmal die Devise zu sein – was vielleicht negativer klingt als es soll. Oppidum sieht nämlich nicht nur aus wie Zelda, sondern auch so gut wie Zelda. Neben einer Hauptstory, Nebenquests und zahlreicher NPCs legt das Spiel auch einen Fokus auf Survival und Lagerbau. So könnt ihr euch in eurem Lager auch Gemüsebeete anlegen und hilfreiche Bauten wie Brunnen und Unterkünfte errichten. Und nicht zuletzt habt ihr auch die Möglichkeit, das Abenteuer im Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spieler*innen zu erleben.

Hinter Oppidum steht das spanische Entwicklerstudio EP Games – externe Projekte waren unter anderem der Pokémon-Klon TemTem vom Studio Crema. Laut Steam soll das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen und wird für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.