Out of Time: Chaotisches Multiplayer-Roguelike feiert exklusiven Release

Manticore Games hat heute Out of Time veröffentlicht, ein chaotisches Multiplayer-Roguelike, das Spielerinnen und Spieler in eine zerbrochene Realität entführt. In diesem 3D-Abenteuer, das von MMOs, Action-Rollenspielen und endlosen Erkundungstouren inspiriert wurde, prallen Vergangenheit und Zukunft aufeinander.

Das Szenario ist so faszinierend wie verheerend: Alle Zeitlinien sind kollidiert und haben die Überlebenden in zerbrochene Welten katapultiert. Dort müssen sie sich gegen korrupte Gegner und brutale Bosse behaupten. Glücklicherweise steht ihnen die beste Ausrüstung aus sämtlichen Epochen zur Verfügung, was unendliche Kombinationsmöglichkeiten aus Waffen und Kräften eröffnet.

Out of Time: Das steckt hinter dem genialen Genre-Mix

Ein Ereignis namens The Shattering hat alle Zeitalter zu Infinitopia verschmolzen, der letzten Bastion der Menschheit. Von dieser Basis aus können Überlebende aus bis zu 190 Millionen verschiedenen Ausrüstungskombinationen wählen. Sie wagen sich in unterschiedliche Regionen vor und unternehmen Raids, um die Korruption, die in Out of Time wütet, Zone für Zone zurückzudrängen.

Die Abenteuer überraschen mit ungewöhnlichen Begegnungen: Mittelalterliche Zauberer kämpfen in den Wastelands gegen Cyborgs, während Sanitäterinnen und Gestaltwandler in der Moderne mutierte Krabbenmonster besiegen. Ihr könnt euch allein ins Getümmel stürzen oder online mit bis zu vier Personen spielen.

Einen Vorgeschmack liefert euch der offizielle Launch-Trailer:

Das Bilden von Gruppen aktiviert das einzigartige Tethering-System des Spiels. Dieses verstärkt das Team durch einen mächtigen Kraftmultiplikator, der besonders bei den verschiedenen Schwierigkeitsgraden von Normal über Schwer bis „Zerschmetternd“ entscheidend wird.

Jordan Maynard, Chief Creative Officer von Manticore Games, erklärt die Vision hinter dem Titel: „Out of Time ist aus der Leidenschaft unseres Teams entstanden und kombiniert die besten Elemente verschiedener Genres, um den Spielenden ein völlig neues Erlebnis zu bieten. Was ich besonders schätze, ist die unendliche Wiederspielbarkeit. Selbst als jemand, der dieses Spiel seit zwei Jahren spielt, entdecke ich täglich noch neue Möglichkeiten.“

Frisches Futter steht bereits in den Startlöchern

Zum Launch stehen drei große Regionen zur Erkundung bereit: das Mittelalter, die Moderne und die Wastelands. Manticore Games plant jedoch umfangreiche Erweiterungen. Ab November erhalten Spielerinnen und Spieler kostenlos Zugang zur Solarpunk-Ära, die nicht nur eine riesige neue Region bietet, sondern auch entsprechende Ausrüstung, Gegner und Bosse ins Chaos einbringt.

Für 2026 sind weitere bedeutende Schritte geplant: Das Spiel wird auf Steam und Konsolen erscheinen und neue Modi erhalten, darunter Player-versus-Player und einen von MOBAs inspirierten Modus. Frederic Descamps, Chief Executive Officer (CEO) von Manticore Games, betont die langfristige Perspektive:

„Wir haben Out of Time als unendlich erweiterbares Universum konzipiert, in dem regelmäßig neue Epochen, Modi und Bestenlisten hinzugefügt werden. Um dieses Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität zu erreichen, wurde das Spiel auf Core, unserer User Generated Content (UGC)-Gaming-Plattform, und Unreal Engine 5 entwickelt.“

Out of Time ist ab sofort exklusiv für PC im Epic Games Store für 22,39 Euro verfügbar.

Quellen: Pressemitteilung