Steam: Eines der schwersten Rollenspiele aller Zeiten wird fortgesetzt – schon bald kostenlos spielbar

Rollenspiele gibt es auf Steam wie Sand am Meer. Aber richtig schwere, die euch vor ungeahnten Herausforderungen stellen? Die findet ihr nicht an jeder Ecke, von Soulslikes einmal abgesehen. Genre-Fans dürften deshalb früher oder später über Outward gestolpert sein.

Nun schickt sich das zuständige Studio an, eine Fortsetzung auf den Weg zu bringen. Simpel, aber effektiv Outward 2 genannt, hat diese im Rahmen der Tokyo Game Show nicht nur einen neuen Trailer erhalten, sondern ebenso einen Releasetermin. Darüber hinaus könnt ihr schon sehr bald auf Steam einen kostenlosen Blick wagen.

Outward 2: Dann erscheint die RPG-Fortsetzung auf Steam

Wer nur einen flüchtigen Blick auf Outward wirft, der dürfte ein klassisches Fantasy-Rollenspiel mit offener Welt sehen. Grundsätzlich stimmt das, aber im Kern bietet der Titel von den Nine Dot Studios auch eine heftige Survival-Erfahrung: Wer nicht genug schläft, zu wenig trinkt, falsche Pilze isst oder eine Infektion aus dem letzten Kampf unbehandelt lässt, beißt unweigerlich ins Gras.

Diesen harschen Ton schlägt die Fortsetzung ebenfalls an. Die Entwickler*innen beschreiben Outward 2 als „ultimative Lebens-Simulation eines Abenteurers“. Es gilt sich vor jeder Reise gut vorzubereiten, den Rucksack mit Notwendigem auszustatten und natürlich auch die eigene Rüstung auf die kommende Aufgabe abzustimmen.

Das Motto für das Sequel? Ihr seid kein legendärer Held, der die Welt rettet. Sondern ein ganz normaler Mensch, der sich ins Abenteuer wagt. Rückschläge, oft in Form des Ablebens des eigenen Charakters, sind also völlig normal. Ob ihr dafür gewappnet seid, erfahrt ihr spätestens im Sommer 2026, wie der jüngst veröffentlichte Trailer zu Outward 2 verrät.

Kostenlos am Spieltest teilnehmen

Das ist allerdings noch eine ganze Weile hin und in der Zwischenzeit? Könnt ihr eventuell schon vorab einen ersten Blick auf den Rollenspiel-Nachfolger werfen. Via Steam lädt nämlich Nine Dot zu einem Test, für den ihr euch ab sofort kostenlos anmelden könnt.

Hier seht ihr den aktuellen Trailer:

Alles ihr dafür tun müsst, ist auf der Produktseite bei „Am Spieltest von Outward 2 Playtest teilnehmen“ auf „Zugriff anfordern“ drücken. Somit wird euer Interesse festgehalten. Falls ihr ausgewählt werdet, erhaltet ihr anschließend eine Benachrichtigung und könnt mit dem Download beginnen.

Noch steht aber nicht genau fest, wann der kostenlose Zugang genau beginnt. Derweil könnt ihr euch einem anderen Gratis-Spiel auf Steam widmen, welches sich ebenso als Rollenspiel versteht.

