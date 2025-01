Palworld: „Seit dem ersten Tag zu sehen“ – Entwickler gibt Hinweise auf das Endgame

Das Open World-Survival-Spiel Palworld beging kürzlich sein einjähriges Bestehen im Early Access und kann auf ein äußerst zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Als einer der Überraschungshits aus 2024 konnte sich das Spiel kurz nach Öffnung der Server vorübergehend zum zweitmeistgespielten Game auf Steam aufschwingen.

Nachdem es zwischenzeitlich ruhiger geworden war in dem Monstersammelspaß, stiegen die Zahlen nach dem Update im Dezember wieder auf lange nicht erreichte Höhen. Die Roadmap für 2025 hat wieder einige starke Highlights zu bieten, wie Entwicklerstudio Pocketpair verspricht. Neben einem Crossover mit einem anderen beliebten Sandbox-Survival steht auch Endgame-Content im Focus.

Palworld: Welche Rolle spielt der Weltenbaum?

Ein offiziell erreichbares Ende im Spiel könnte einhergehen mit dem Release der Version 1.0 von Palworld. Wie das Ganze ausgehen soll, haben die Entwickler*innen im japanischen Studio schon seit einiger Zeit im Kopf, wie auch Community Manager John Buckley (alias Bucky) im Gespräch mit Eurogamer bestätigt. „Wir planen das Ende schon eine ganze Weile und es ist auf dem Weg“, sagt er, schiebt aber beruhigend nach: „Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es das Ende von Palworld ist.“

Der Ort, wo alles zum Abschluss kommt, war den Spieler*innen von Palworld vor Anfang an präsent – wenn auch unerreichbar. Ein riesiger Baum im Norden der Karte, der majestätisch über der gesamten Spielwelt zu thronen schien. „Der Weltenbaum, wo das Ende stattfinden wird, war von Tag eins an sichtbar“, so Buckley. „Viele Spieler*innen haben geahnt, dass die Reise dort endet und wir wurden oft gefragt, wann wir das Areal zugänglich machen. Daher sind wir aufgeregt, das Gebiet demnächst für alle zu öffnen.“

Gleichzeitig relativierte er die Bedeutung des Wortes „Ende“, das nicht wirklich passend sei, „aber ich finde gerade keinen besseren Begriff“. Buckley versicherte, dass es auch darüber hinaus noch Inhalte für Palworld geben wird. „Der Weltenbaum stellt lediglich den Abschluss dieser speziellen einen Reise dar.“

In den nächsten Updates soll unter anderem Koop-Crossplay implementiert werden, außerdem wird es eine Kollaboration mit dem Pixel-Survival-Game Terraria geben. Dessen erstes Gimmick – das Schwert Meowmere – ist schon seit dem letzten Update für Palworld im Spiel erhältlich.

Quellen: Youtube / Pocketpair, Eurogamer