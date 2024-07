Palworld &  Sony machen jetzt gemeinsame Sache: Das können wir vom Mega-Deal erwarten

Mit der Gründung ihres neuen Unternehmens, Palworld Entertainment, wollen die Macher des vor allem zu Beginn des Jahres populären Pokémon-Klons ihren Markenwert nun weiter ausbauen. Dafür holte man sich jüngst den japanischen Technik-Riesen Sony an Bord.

Dabei stehe die „vielseitige globale Entwicklung“ des Spiels sowie die weitere Expansion des Franchise im Vordergrund. Was wir uns genau von dem Deal mit Sony erhoffen können und was das für Fans des Survival-Spaßes bedeutet, erfahren wir ebenso.

Palworld: PS5-Version, Plüschtiere und Pop-Songs? Das erwartet uns mit dem Sony-Deal

Bei Palworld Entertainment handelt es sich in erster Linie um ein Joint Venture, in welches neben dem Entwickler Pocketpair auch Sony im Namen seiner Marken Sony Music Entertainment und Aniplex investieren. Aniplex wird über seinen Online-Shop künftig frische Palworld-Produkte anbieten – womit auch Merchandise in Form von Plüschtieren, Schlüsselanhänger und Sammelfiguren eurer liebsten Pals in greifbare Nähe rücken, solltet ihr euch nach eben jenen schon die ganze Zeit gesehnt haben.

Zwar ist alles noch entfernte Zukunftsmusik, aber auch auf audiovisueller Ebene könnten bald ein paar kraftvolle Klänge angeschlagen werden, denn immerhin ist Sony Music Entertainment ebenso mit von der Partie. Hier bleibt abzuwarten, worauf wir uns genau einstellen können, denn konkrete Informationen zu der Partnerschaft gibt es in diesem Punkt nicht.

Anders steht es aber um eine PS5-Version von Palworld. Zwar mag die Wahl des Partners mit Sony im ersten Moment merkwürdig wirken – immerhin veröffentlichte Entwickler Pocketpair sein Survival-Spiel zuerst exklusiv auf Microsofts Plattformen über den Xbox und den PC Game Pass. Dennoch sind viele Palworld-Begeisterte sich sicher, dass ein Release auf Sonys Konsole als wahrscheinlich gilt. Darauf lässt unter anderem schließen, dass der Community Manager von Pocketpair erst im vergangenen Monat eine Andeutung machte, dass das „Pokémon mit Waffen“ in Zukunft auf der PlayStation erscheinen könne.

Zuletzt im Juni veröffentlichte man das große Sakurajima-Update, mit welchem eine brandneue Insel sowie hauseigene Xbox-Server hinzugefügt wurden. Mit jenem ließen sich erneut viele Spieler*innen für Pocketpairs Pokémon-Interpretation begeistern, die bei Nintendo selbst natürlich ein kritisches Beäugen als Reaktion hervorrief. Rechtliche Konsequenzen ergaben sich für den Entwickler allerdings nicht aus der Drohung des Taschenmonster-Schöpfers.

Quellen: Sony Music Entertainment