Fallout London erhält zahlreiche Hotfixes im neuen Patch

Knapp drei Monate nach seinem Release wurde die Mega-Mod Fallout London mit einem kräftigen Update bedacht. Entwickler Team Folon brachte das Update 1.02 jetzt auf den Weg, das eine ganze Wagenladung an Hotfixes und Verbesserungen mit sich bringt.

Soundtrack, 2D-Grafiken, Questkorrekturen – die Entwickler*innen haben hart an der Optimierung ihres ehrgeizigen und in der Fanszene mit Freunden aufgenommenen Projekts gearbeitet, wie es im rund zehnminütigen offiziellen Video heißt, das Team Folon jetzt auf Youtube hochgeladen hat.

Fallout London: Schon über 1.000 Fixes nach dem neuen Patch

Unter anderem haben man ein bisschen an der freien Spielwelt des vom Atomkrieg zerstörten London gefeilt. Viele Spieler*innen waren der Meinung, dass einige Wege schwer zu finden oder generell verwirrend waren, was man durch klarer erkennbare Pfade oder auffälligere Hinweise in engeren und detaillierteren Arealen entschärft hat. Das sogenannte LOD-System (Level of detail) wurde aufgewertet, sodass weit entfernte Objekte und Gebäude besser erkennbar sind.

In Londons Stadtteil Bromley wurde nun ein Haus für die Spielenden installiert, das von Anfang an zur Verfügung steht und individuell gestaltet werden kann. Auch habe man 250 Fehlerausbesserungen, die innerhalb der Story- oder Nebenquests aufgetreten sind, erkannt und beseitigt. Zudem wurden über 200 der 3D-Assets gepolished, inklusive Frisuren von NPCs und unterschiedliche Gesichtsausdrücke beim Thamesfolk.

In den 2D-Artworks, die sich unter anderem auf Werbetafeln, Bildern, Büchern oder Patronenschachteln wurden überarbeitet und ein paar Schreibfehler ausgebessert. Ein süßes Detail: Auf den Hundefutterdosen der Marke Prilladog sind jetzt Bilder und Namen tatsächlicher Hunde zu sehen, deren Herrschen und Frauchen Teil des Entwicklerteams von Folon sind. Zum Soundtrack, der bisher aus etwa 120 Titeln bestand, wurden rund 30 zusätzliche hinzugefügt. Auch Audio-Glitches und fehlenden Textstellen wurden ausgebessert.

Wer die Fallout London-Mod erstmals installiert, sollte die Anweisungen befolgen, die auf der Homepage des Projekts hinterlegt sind. Viele Fehlerreporte der Community waren darauf zurückzuführen, dass die Installationsanleitungen nicht korrekt befolgt wurden. Dazu gehört unteranderem, dass nicht das Next-Gen-Upgrade des Spiels benutzt werden darf. Was es in der Mod unter anderem zu entdecken gibt, haben wir hier gefunden.

