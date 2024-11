Path of Exile 2: Für Ungeduldige nicht kostenlos – Preis von Early Access-Zugang verkündet

Es ist fast geschafft: Der Release von Path of Exile 2 ist mittlerweile quasi aus der Luft zu schmecken. So geht es zumindest allen, die sich den Nachfolger des super erfolgreichen ersten Teils sehnlichst herbeiwünschen.

Das Grundspiel wird wie auch schon sein Vorgänger als Free-to-Play erscheinen, daran ändert sich nichts, eure zitternde Brieftasche hat also nichts zu befürchten. Außer ihr wollt bereits an der Early Access-Phase teilhaben, die euch schon in wenigen Wochen wieder in die Welt von Wraeclast entführt.

Wann und wie erhaltet ihr Zugang zum Early Access von Path of Exile 2?

Ab dem 21. November werden Early Access-Pakete online gehen und können euch ab dann für Preise ab 30 Dollar gehören. Genaue Details, wie beispielsweise die vorgenommene Umrechnung in Euro, sind zum Launch zu erwarten, wenn die verschiedenen Angebote auf der entsprechenden Webseite gelistet sind. Bekannt ist allerdings schon jetzt, dass ihr zum 6. Dezember mit Path of Exile 2 loslegen dürft, solltet ihr euch an den Paketen bedienen.

Als Teil einer neuen Reihe an Supporter Packs lösen sie übrigens die bisherigen Core Supporter Packs demnächst ab. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, um sich an der noch aktuellen Auswahl zu bedienen, die unter anderem exklusive kosmetische Items aus Mikrotransaktionen, nutzbare Punkte und selbst physische Extras wie Merch umfassen. Falls ihr euch so schnell nicht entscheiden könnt, ob ihr noch zugreifen wollt, gibt es die Möglichkeit, auslaufende Pakete bis zu drei Monate lang zu reservieren.

Wann Path of Exile 2 schließlich zur vollständigen Veröffentlichung übergeht und dann auch ohne Preisbarriere spielbar ist, steht bisher leider noch nicht fest. Mehr dazu verrät das Team von Grinding Gear Games voraussichtlich in einem Livestream am 21. November, der parallel zum Release der neuen Supporter Packs um 21:00 stattfindet.

Kleine Belohnung für Path of Exile-Fans auf Twitch

Reinschauen lohnt sich auch aufgrund des damit einhergehenden Twitch-Drops. Den erhaltet ihr, wenn ihr euer POE-Konto mit Twitch verknüpft habt und zwischen 21. November um 22:00 Uhr und 22. November um 6:00 Uhr mindestens 90 Minuten lang einen beliebigen Stream zu Path of Exile 2 verfolgt. Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, ist euch der Rückenzusatz „Hände von Xesht“ garantiert.

Neben dem baldigen Start über Early Access gibt es noch ein paar weitere wichtige Infos für euch als künftige Spieler*innen von Path of Exile 2, vor allem wenn ihr bereits den ersten Teil zockt. Entwickler Grinding Gear Games nimmt nämlich Änderungen am Account-System vor, die mit Vorteilen für euch verknüpft sind.

Quellen: reddit u/chuanhsing, pathofexile.com