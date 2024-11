Path of Exile 2: Early Access in wenigen Tagen – So erhaltet ihr Zugriff

Es ist fast geschafft: Der Release von Path of Exile 2 ist mittlerweile quasi aus der Luft zu schmecken. So geht es zumindest allen, die sich den Nachfolger des super erfolgreichen ersten Teils sehnlichst herbeiwünschen.

Das Grundspiel wird wie auch schon sein Vorgänger als Free-to-Play erscheinen, daran ändert sich nichts, eure zitternde Brieftasche hat also nichts zu befürchten. Außer ihr wollt bereits an der Early Access-Phase teilhaben, die euch schon in wenigen Wochen wieder in die Welt von Wraeclast entführt.

Wie ihr euch Zugang zum Early Access von Path of Exile 2 verschafft

Seit dem 21. November sind Early Access-Pakete online und können sowohl für PC als auch für PS5 und Xbox Series erworben werden. Insgesamt sechs Editionen mit unterschiedlichen Inhalten stehen dabei zur Auswahl, die jedoch alle einen garantierten Zugang zu Path of Exile 2 ab dem 6. Dezember gemeinsam haben.

Euer Kauf lässt sich entweder direkt über die offizielle Webseite abwickeln, oder ihr ruft die Shop-Auflistung im Xbox-Store beziehungsweise bei Steam auf. Letztere Option ist allerdings nicht für alle Pakete verfügbar, was wahrscheinlich daran liegt, dass die drei teureren Angeboten physischen Merch enthalten. PlayStation Spieler*innen müssen sich währenddessen noch bis zum Release gedulden, denn erst dann tauchen die Editionen auch bei Sony auf. Hier ein Überblick zu allen Paketen mit deutschen Preisen:

Early Access Unterstützerpaket – 31,49 Euro (Steam 28,99 Euro)

Unterstützerpaket – 31,49 Euro (Steam 28,99 Euro) Fürst von Ogham Unterstützerpaket – 62,99 Euro (Steam 58,99 Euro)

Unterstützerpaket – 62,99 Euro (Steam 58,99 Euro) König der Farudin Unterstützerpaket – 104,99 Euro (Steam 97,50 Euro)

Unterstützerpaket – 104,99 Euro (Steam 97,50 Euro) Thraumaturg der Vaal Unterstützerpaket – 156,99 Euro

Unterstützerpaket – 156,99 Euro Kriegsfürst der Karui Unterstützerpaket – 229,99 Euro

Unterstützerpaket – 229,99 Euro Befreier von Wraeclast Unterstützerpaket – 389,99 Euro

Ab Stufe 2 bekommt ihr zusätzlich zu eurem Key kosmetische Items, die das jeweils größere Paket mit abdeckt und zusätzlich erweitert. Diese dürft ihr nach abgeschlossener Transaktion bereits im ersten Teil nutzen und findet sie ab Anfang Dezember schließlich auch im zweiten Ableger vor. Jeder Einkauf bringt außerdem Punkte in variierender Anzahl, beginnend ab 300 Stück. Solltet ihr übrigens bereits 480 USD oder mehr in Path of Exile ausgegeben haben, kommen keine zusätzlichen Kosten für den Early Access auf euch zu.

Wie geht es weiter mit Path of Exile 2?

Wann Path of Exile 2 schließlich zur vollständigen Veröffentlichung übergeht und dann auch ohne Preisbarriere spielbar ist, steht bisher leider noch nicht eindeutig fest. Bisher ist der Plan von Grinding Gear Games mindestens sechs Monate lang im Early Access zu bleiben und dann hoffentlich vor Ende 2025 zur vollwertigen Fassung überzugehen.

Neben dem baldigen Start über Early Access gibt es noch ein paar weitere wichtige Infos für euch als künftige Spieler*innen von Path of Exile 2, vor allem wenn ihr bereits den ersten Teil zockt. Entwickler Grinding Gear Games nimmt nämlich Änderungen am Account-System vor, die mit Vorteilen für euch verknüpft sind.

Quellen: YouTube / Path of Exile, pathofexile.com