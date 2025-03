Path of Exile 2: Entwickler äußert sich zum Full Release – zügelt eure Hoffnungen

Manchmal ist es leicht zu vergessen, dass ein Spiel theoretisch noch gar nicht erschienen ist, wenn man es bereits seit mehreren Monaten intensiv spielt. In der Community von Path of Exile 2, welches seit Dezember 2024 im Early Access veröffentlicht wurde, ist dies wahrscheinlich kein seltener Fall.

Meldet sich ein Jonathan Rogers von Grinding Gear Games zum Thema Full Release, wie aktuell vorgekommen, kehrt die Erinnerung plötzlich wieder zurück. Seine Prognose bezüglich des angepeilten Datums ist jedoch erstmal kein garantierter Grund zur Freude.

Path of Exile 2 1.0 noch vor Ende des Jahres – wenn alles gut läuft

Im Rahmen des großen 0.20 Updates von Path of Exile 2, welches unter dem Namen Dawn of the Hunt bereits am 4. April online geht, wurden ausgewählte Pressevertreter*innen zu einem Briefing eingeladen, an dem euch Eurogame Redakteur Robert Purchese teilgenommen hat. Während der Veranstaltung soll GGG-Mitbegründer Rogers verraten haben, dass er sehr erpicht darauf sei, das Spiel noch in diesem Jahr in seine Vollversion zu befördern. Sollte es nicht dazu kommen, wäre er „sehr enttäuscht“.

Dann wiederum drückt er die Erwartungshaltung ein wenig, in dem er zugibt, dass es Probleme geben könnte, auch wenn es trotzdem seine Intention sei, PoE 2 ein Releasedatum in 2025 zukommen zu lassen. Klingt erstmal ganz gut, doch nachdem Purchese weiter nachhakt, als wie realistisch Rogers dieses Ereignis tatsächlich betrachtet, antwortet er mit den Worten: „Ich glaube es durchaus möglich. […] Ich denke an eine 65-prozentige Chance, dass es dieses Jahr noch klappt“.

Lieber nicht zu früh freuen

Die Liste an Anpassungen, welche noch im Early Access passieren sollen, könnte GGG allerdings im Weg stehen, wie auch Rogers selbst zugibt. Er habe eine konkrete Vorstellung davon, wie die zeitliche Einteilung aussehen muss, um rechtzeitig zum Full Release zu gelangen. „Die Frage ist, ob wir diesen Zeitplan tatsächlich einhalten können, was herausfordernd wird, aber nicht unschaffbar“, erklärt er hierzu.

65 Prozent, na ja, das sind immer noch bessere Chancen als beim Münzwurf. Einige Fans scheint diese Aussicht allerdings wenig zu beeindrucken. „Sie haben acht Monate für fünf Klassen und drei komplette Akte. Das wird nichts„, bekundet beispielsweise eine Person auf Reddit ihren Pessimismus. „Mit dem Wissen, wie schlecht Jonathan (Rogers) im Schätzen ist, würde ich sagen 0 Prozent“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Hier der zugehörige Reddit-Thread:

Fakt ist: Grinding Gear Games arbeitet fleißig an dem Action-Rollenspiel, auch wenn die zeitliche Einteilung Veränderungen unterliegen kann. Das beweisen die Entwickler*innen vor allem mit dem bevorstehenden großen Update und etwaigen Patches für Path of Exile 2, die sich mit nervigen Bugs auseinandersetzen.

Quellen: Eurogamer, Reddit r/PathofExile2