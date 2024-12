Path of Exile 2: Kostenlose Cosmetics kurz nach Release sichern – das müsst ihr tun

Habt ihr schon alle Vorbereitungen getroffen, um am 6. Dezember in den Early Access von Path of Exile 2 starten zu können? Ein entsprechendes Unterstützer*innenpaket inklusive Key ist schon mal Voraussetzung.

Auch wenn ihr euch die Edition mit allen angebotenen Cosmetics gegönnt haben solltet, habt ihr euch damit noch nicht alle optischen Extras im Zusammenhang mit dem frühen Release von PoE 2 geschnappt. Keine Sorge, an einige kommt ihr kostenlos, solltet ihr Twitch-Zuschauer*in sein.

Twitch-Drops für Path of Exile 2 angekündigt

Am Tag der Vorveröffentlichung von Path of Exile 2 gibt es um 20:00 die ersten Cosmetics kostenlos abzugreifen. Ihr erhaltet die Items über Twitch-Drops, heißt, ihr müsst zum Beanspruchen bei der Streaming-Webseite vorbeischauen. Wichtig ist, dass ihr euren Twitch-Account mit eurem PoE-Konto verlinkt habt. Sobald das erledigt ist, braucht ihr insgesamt 3 Stunden in beliebigen Streams zu Path of Exile 2 zu verbringen, bevor ihr eure Belohnung in Empfang nehmen dürft.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Euch gehören anschließend der Flascheneffekt „Energising Bolt“ und das Helm-Accessoire „Halo of the Righteous“. Bis zum 14. Dezember um 9:00 bleibt Zeit, beide mithilfe der genannten Schritte in euren Besitz zu bringen. Zur selben Zeit beginnt auch schon die nächste Aktion: Ab dann verhelfen euch erneute 3 Stunden als Zuschauer*in von Path of Exile 2-Streams zum Portaleffekt „Temporal Lord“. Die solltet ihr vor dem 22. Dezember um 9:00 sammeln, ehe die Chance vorüber ist.

Path of Exile 2: Zusätzlicher Tierbegleiter im Angebot

Falls ihr doch noch etwas Geld für euer kosmetisches Path of Exile 2-Equipment zurückgelegt habt, könnte euch die Chimäre interessieren. Die gehört euch, sobald ihr 2 Twitch-Abos eines beliebigen Rangs gekauft oder verschenkt habt. Zu beachten ist nur, dass der Channel, den ihr mit Subs unterstützt, aktuell PoE2 streamt. Amazon Prime Subs gelten hierbei nicht. Zwischen dem 6. Dezember um 20:00 und dem 22. Dezember um 9:00 gibt es die Chimäre auf diesem Weg zu erstehen.

Ihr hinkt noch hinterher mit dem Verschaffen eines Zugangs für die Early Access-Phase? Ein bisschen Zeit bleibt euch noch, wenn ihr von Anfang an mit dabei sein wollt. Alles, was ihr zur Vorbestellung von Path of Exile 2 im Early Access wissen müsst, haben wir für euch zusammengefasst.

Quellen: pathofexile.com, YouTube / Path of Exile