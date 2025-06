Steam: Den Nachfolger zu einem der besten Rollenspiele gibt es jetzt gratis – „Werde viele Stunden damit verbringen“

Auf ein großes, neues Persona müssen wir noch eine ganze Zeit lang warten. Wie also besser die Zeit überbrücken als mit einer Art Nachfolger zu Persona 5, den wir ab heute sogar vollkommen gratis auf Steam spielen können?

Richtig gelesen: Das jüngst veröffentlichte Persona-Rollenspiel gibt es für lau – und ist laut ersten Berichten auch gar nicht mal so schlecht. Aber was genau erwartet uns eigentlich in Persona 5: The Phantom X und wo ist der Haken? Schließlich hat Atlus sicherlich nichts zu verschenken …, oder?

Persona 5: The Phantom X – Das ist das neue Gratis-Rollenspiel auf Steam

Direkt festzuhalten bleibt auf jeden Fall: Eine richtige Fortsetzung ist Persona 5: The Phantom X eigentlich nicht. Dennoch treffen wir auf viele alte Bekannte, sogar Joker höchstpersönlich, denn die Geschichte ist einerseits eine Parallelhandlung zu Persona 5: Royal, andererseits spielt sie in einem alternativen Universum.

Als Spieler*in schlüpfen wir in Rolle des Schülers Wonder und drücken mit ihm tagsüber die Schulbank, während wir am Nachmittag beziehungsweise Abend ganz verschiedene Abenteuer erleben. So können wir etwa die Zeit mit Freund*innen verbringen, etwas Taschengeld verdienen oder uns als Phantomdieb auf die Jagd nach Feinden begeben. An der grundsätzlichen Gameplay-Struktur bis hin zum rundenbasierten Kampfsystem ändert sich demnach nichts.

Die Geschichte ist darüber hinaus vertont, wobei es aktuell nur japanische Sprecher*innen zu hören gibt. Die komplette Menüführung und die Texte sind aber immerhin auf Englisch gehalten. Deutsch steht als Sprache zumindest aktuell noch nicht zur Verfügung. Ob sich das in Zukunft ändert, wissen wir nicht.

Okay, wo ist jetzt der Haken?

Ein fast vollständiges Persona-Spiel und das soll gratis sein? Ja, ihr ahnt es schon: So richtig kann das nicht stimmen. Zwar könnt ihr Persona 5: The Phantom X auf Steam tatsächlich ohne Zusatzkosten herunterladen und auch spielen, aber es gibt natürlich Mikrotransaktionen. Genauer gesagt existiert ein Gacha-System, wie ihr es eventuell von Genshin Impact oder anderen Hoyoverse-Produktionen kennt.

Das heißt, um bestimmte Charaktere oder Waffen zu erhalten, müsst ihr eine Art Lootbox öffnen. Das ganze funktioniert über Banner, hier Contracts genannt, für die ihr eine von zwei Währungen ausgeben müsst. Was ihr am Ende zieht, obliegt aber weitgehend dem Zufall. Immerhin: Ihr könnt über abgeschlossene Missionen und andere Aktivitäten genug von einer bestimmten Währung verdienen, um nicht unbedingt Echtgeld ausgeben zu müssen.

Im Trailer seht ihr mehr zum neuen Persona:

Was ihr sicherlich auch schon ahnen konntet: Das neue Persona-Spiel gibt es nicht nur auf Steam. Alternativ könnt ihr ebenso auch via iOS oder Android einsteigen. Nur eine Konsolenversion existiert bislang nicht: Auf der PS5, Xbox Series X|S oder Nintendo Switch 2 schaut ihr erst einmal in die Röhre.

Gacha und Persona: Ein Erfolgsrezept?

Dass das Finanzierungsmodell nicht unbedingt dem Spielspaß oder zumindest dem Erfolg im Wege steht, zeigt bereits der Start auf Steam. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits über 40.000 gleichzeitige Spieler*innen in Persona: The Phantom X unterwegs (via SteamDB, Stand: 16:17 Uhr) – mehr als bei Persona 5: Royal wohlgemerkt.

Die Bewertungen sind derweil bei „Größtenteils positiv“ angekommen. 74 Prozent von 843 Stimmen haben den Daumen nach oben gegeben. In den Rezensionen finden sich unter anderem Kommentare wie „Atlus stiehlt nicht nur unsere Herzen, sondern auch unseren Geldbeutel“ oder, dass jemand endlich seine finanziellen Reserven für ein Persona-Spiel verbrauchen kann. Aber es gibt auch klares Lob.

Optisch ist der Persona-Ableger nah am Original:

So soll es grundsätzlich möglich sein, die Story problemlos ohne Geld ausgeben, erleben zu können. Außerdem hätte das Team die Atmosphäre perfekt eingefangen. Senedrom schreibt derweil: „Nachdem ich jetzt einen kleinen Teil des Spiels ausprobiert habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass ich viele Stunden damit verbringen werde“, so der selbst bekennende Persona-Fan.

Falls ihr Lust habt, selbst einen Blick drauf zu werfen, könnt ihr Persona 5: The Phantom X jetzt gratis ausprobieren. Oder ihr stürzt euch alternativ in eines der anderen 15 kostenlosen Games, die es aktuell bei Steam gibt.

