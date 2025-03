Nach 10 Jahren: Legendäres Rollenspiel erhält überraschend brandneuen Spielmodus

Eigentlich sind derzeit alle Augen auf Avowed gerichtet, Obsidians jüngst veröffentlichtes Rollenspiel. Doch spannenderweise steht jetzt auch das zehn Jahre alte Pillars of Eternity noch einmal im Rampenlicht.

Als einer der ersten großen Kickstarter-Titel konnte es große Erfolge erzielen, strich auf Metacritic eine satte 89 ein und gehört auch heute noch zu den bekanntesten Genre-Vertretern. Das war 2015. Doch jetzt, eine Dekade später, bekommt das Rollenspiel noch mal einen brandneuen Modus spendiert.

Pillars of Eternity: Rundenbasierte Kämpfe noch in diesem Jahr

Angekündigt wurde das Ganze von Entwickler cstanick im offiziellen Obsidian-Forum und im Rahmen der Patch-Notes zu Update 1.3.8.0.87535. Dort listet er nicht nur auf, welche Bugs man so behoben und welche Anpassungen man so vorgenommen hat, sondern enthüllt auch, dass noch in diesem Jahr ein neues Feature kommen soll: Ein rundenbasiertes Kampfsystem.

„Später in diesem Jahr können Wächter uns dabei helfen, ein brandneues Feature zu testen: Rundenbasierte Kämpfe. Wir freuen uns darauf, diese neue Art, Gefechte in Pillars of Eternity zu erleben, zu erkunden und euer Feedback wird die Zukunft [des Features] formen. Weitere Details zur Teilnahme teilen wir bald, also behaltet unsere Social-Media-Kanäle und unseren Discord im Auge“, schreibt cstanick.

Egal, ob ihr Pillars of Eternity früher gespielt habt und gespannt darauf seid, wie ein rundenbasiertes Kampfsystem den Titel verändern könnte oder ob ihr Obsidians Rollenspiel schon seit zehn Jahren ausdauernd begleitet: Ihr solltet Ohren und Augen offenhalten, um das System noch in diesem Jahr testen zu können und zu den genauen Ergebnissen für das fertige Spiel beizutragen.

Derzeit bedient sich Pillars of Eternity übrigens einem taktischen Echtzeit-Kampfsystem, bei dem ihr jedoch die Zeit verlangsamen oder sogar pausieren könnt, um Entscheidungen zu treffen. Von den rundenbasierten Mechaniken, die man beispielsweise aus japanischen Rollenspielen kennt, ist das allerdings noch weit entfernt, weshalb spannend bleibt, wie genau Obsidian das Kampfsystem im neuen Feature anpassen will. Was das Spiel überhaupt taugt, verrät unser Test zu Pillars of Eternity.

