PlayStation: Gleich 12 neue Spiele diese Woche – ein Titel fällt aus der Reihe

In dieser Woche gibt es für PlayStation-Spieler*innen eine breite Auswahl an neuen Titeln. Sportfans können sich beispielsweise auf WWE 2K25 freuen, das mit zahlreichen Neuerungen im Ring aufwartet.

Wer sich eher für düstere Krimi-Atmosphäre begeistert, könnte mit Midnight Murder Club eine spannende Erfahrung machen. Auch Rollenspiel- und Action-Fans kommen auf ihre Kosten – Titel wie Dungeons of Hinterberg und MATCHO erweitern das Angebot um frische Ideen und neue Herausforderungen.

PlayStation: Spannende Releases in der zweiten Märzwoche

Neben bekannten Franchises gibt es laut Releases.com auch einige Indie-Überraschungen und Erweiterungen, die für Abwechslung sorgen. So erscheint Chornobyl Liquidators, das Spielerinnen und Spielern eine realistische Simulation der Aufräumarbeiten nach der Reaktorkatastrophe verspricht.

Zudem erhalten Fans von Farming Simulator 25 mit dem NEXAT Pack eine brandneue Erweiterung, die das Spiel um zwölf neue Maschinen und das Kernstück – das NEXAT-System-Trägerfahrzeug – bereichert. Zenless Zone Zero mit Version 1.6 bietet Spieler*innen dagegen eine frische Content-Welle.

Alle neuen PlayStation-Spiele im Überblick

Ab dem 11. März starten die ersten Titel der Woche. Besonders am 13. und 14. März gibt es eine hohe Dichte an Neuveröffentlichungen. Vom Open-World-Adventure bis zum Taktik-Rollenspiel reicht das Spektrum an Genres, sodass für viele Geschmäcker etwas dabei sein dürfte.

Beachtet, dass die folgende Übersicht wie üblich nicht zwingend auch alle Neuerscheinungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 umfasst. Sie kann euch aber immerhin eine gute Orientierung für die Spieleplanung in der kommenden zweiten Märzwoche geben.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (11. März):

Wanderstop (PS5)

Beyond the Ice Palace 2 (PS5, PS4)

Chornobyl Liquidators (PS5)

Centum (PS5, PS4)

Star Trek Online: Unveiled (PS4)

Farming Simulator 25 – NEXAT Pack (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (12. März):

FATE: Reawakened (PS5, PS4)

Zenless Zone Zero – Version 1.6 ‚Among the Forgotten Ruins‘ (PS5)

The Phantom (PS5, PS4)

Metal Bringer (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (13. März):

Midnight Murder Club (PS5)

MATCHO (PS5)

Dungeons of Hinterberg (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (14. März):

WWE 2K25 (PS5, PS4)

Hero’s Hour (PS5)

Dieser Titel fällt aus der Reihe

Mit Star Trek Online: Unveiled erscheint am 11. März die 33. Season des Spiels – allerdings nur für die PlayStation 4 und nicht für die PlayStation 5. Der Grund könnte sein, dass es sich hierbei um ein MMORPG handelt, das ursprünglich 2010 für den PC veröffentlicht und später für Konsolen portiert wurde. Der Titel basiert auf einer älteren Engine, die für Last-Gen-Hardware optimiert ist.

Viele Entwickler*innen von älteren Online-Spielen verzichten auf eine separate PlayStation-5-Version, weil das Spiel über die Abwärtskompatibilität der PS4-Version auch auf der PS5 spielbar bleibt. In diesem Fall könnte es also sein, dass Unveiled als Erweiterung nahtlos in die bestehende PS4-Fassung integriert wurde, ohne eine zusätzliche PS5-Portierung zu benötigen.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.