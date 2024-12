PlayStation: Gleich 13 neue Spiele in dieser Woche – aber ein Titel sticht heraus

Der winterliche Monat Dezember hat gerade erst begonnen und das bedeutet auch, dass wieder jede Menge neue Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5 von Sony erscheinen werden. Schon in der aktuellen zweiten Woche erwarten euch diverse spannende Releases.

Die vertretenen Genres sind ebenso vielfältig wie die Anzahl der veröffentlichten Titel: Von Survival-Horror über Simulationen bis hin zu Action-Adventure-Spielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. So steht einem abwechslungsreichen und packenden Einstieg in den letzten Monat des Jahres nichts im Wege.

Das sind die neuesten PlayStation-Releases (PS4 und PS5)

Zwischen dem 9. und 14. Dezember erwarten euch laut Gamersglobal sowohl für die PlayStation 4, als auch für ihren Nachfolger, die PlayStation 5, mindestens 13 neue Titel. Die Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bietet aber einen guten Überblick, was die aktuelle Kalenderwoche zu bieten hat.

Neue PlayStation-Spiele ab Montag (9. Dezember):

Among Ashes

Plattform: PS5

Genre: Survival-Horror

Publisher: Rat Cliff Games

Plattform: PS5

Genre: Berufssimulation

Publisher: Aerosoft

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (10. Dezember)

Legacy of Kain – Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Plattform: PS4, PS5

Genre: 3D-Action-Adventure

Publisher: Aspyr

Plattform: PS4, PS5

Genre: Prügelspiel

Publisher: Digital Eclipse

Plattform: PS5

Genre: Echtzeit-Strategie

Publisher: Kalypso Media

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (12. Dezember)

Fairy Tail 2

Plattform: PS4, PS5

Genre: JRPG

Publisher: Koei Tecmo

Plattform: PS4, PS5

Genre: Kreativ-Baukasten

Publisher: Spiderling Studios

Plattform: PS4, PS5

Genre: Fun-Sportspiel

Publisher: Kaneda Games

Plattform: PS4

Genre: Taktik-Action

Publisher: Embark Studios

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (13. Dezember)

Don’t let him in

Plattform: PS4, PS5

Genre: Survival-Horror

Publisher: Jonniemadeit

Plattform: PS4, PS5

Genre: Jump-and-run

Publisher: Pix Arts

Plattform: PS5

Genre: JRPG

Publisher: Softstar Entertainment

Plattform: PS5

Genre: Geschicklichkeit

Publisher: Zing Games

Dieser PlayStation-Titel sticht hervor

Ein besonderes Exemplar in der Liste stellt The Finals dar, das am 12. Dezember erscheint. Denn: Bereits am 7. Dezember 2023 wurde der Titel unter anderem für die PS5 veröffentlicht. Erst ein Jahr später reicht man nun die Version für die PS4 nach. Zwar ist dies insgesamt kein gängiges Vorgehen, es kann für bestimmte Spiele und Strategien allerdings sinnvoll sein.

Und das unter anderem aus marktstrategischen Gründen. So priorisieren einige Publisher die PlayStation 5, um von der neuen Hardware und den Käufern der Next-Gen-Konsole zu profitieren, bevor sie das Spiel für ältere Systeme freigeben. Da die PS4 weiterhin eine große Nutzerbasis hat, kann eine spätere Veröffentlichung für diese Plattform zudem den Lebenszyklus des Spiels verlängern und neue Verkäufe generieren.

