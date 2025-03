PlayStation: Gleich 14 neue Spiele nächste Woche – Eines ist besonders düster

Obwohl die PS4 mittlerweile über ein Jahrzehnt alt ist, bleibt sie nach wie vor äußerst populär und weit verbreitet. Gleiches gilt für die neuere PlayStation 5. Nicht ohne Grund werden beide Gruppen von Spieler*innen regelmäßig mit neuen Highlights belohnt.

Auch aktuell stehen wieder jede Menge neue Spiele und Updates unterschiedlicher Genres und von diversen Entwickler*innen an. Unter anderem Fans von Action, Sport und Survival werden in der letzten Märzwoche einiges geboten bekommen – inklusive eines besonders spannenden Highlights.

PlayStation: Diese Releases erwarten euch

Laut Releases.com erscheinen zwischen dem 24. März und dem 30. März mindestens 14 neue Spiele sowie einige Aktualisierungen und Erweiterungen für beide Konsolen. Während der Großteil der Veröffentlichungen auf den Dienstag fällt, halten auch Montag und Donnerstag interessante Titel bereit.

Ob spannende Action, fesselnde Thriller oder atmosphärischer Horror – in der letzten Woche des März dürfte für viele Gaming-Vorlieben etwas Passendes dabei sein. Die nachfolgende Liste bietet euch eine hilfreiche Übersicht der anstehenden Neuerscheinungen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Neue PlayStation-Spiele ab Montag (24. März):

The Elder Scrolls Online – Update 45 (PS5, PS4)

The Elder Scrolls Online – Fallen Banners (PS5, PS4)

Mortal Kombat 1 – T-1000 (PS5)

Breakout Beyond (PS5, PS4)

Warhammer 40,000: Darktide – Nightmares & Visions Update (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (26. März):

The First Berserker: Khazan (PS5)

Atomfall (PS5)

AI LIMIT (PS5)

KARMA: The Dark World (PS5)

Gal Guardians: Servants of the Dark (PS5, PS4)

Care Bears: Unlock the Magic (PS5, PS4)

Sports: Renovations (PS5)

Blue Wednesday (PS5, PS4)

Kemono Heroes (PS5, PS4)

Shadow of the Orient (PS5, PS4)

Bubble Ghost Remake (PS4)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (27. März):

Dollhouse: Behind the Broken Mirror (PS5)

Rain World: The Watcher (PS5, PS4)

Dieser PlayStation-Titel sticht hervor

Mit The First Berserker: Khazan erscheint am 26. März ein neuer Titel für die PlayStation 5, der von Fans mehr als sehnlichst erwartet wird. Allein auf Releases.com haben sich rund 650 Nutzerinnen und Nutzer einen Alarm für den Tag der Veröffentlichung erstellt.

Das düstere Action-RPG soll mit einem herausfordernden Kampfsystem und einer finsteren Fantasy-Welt begeistern. In dieser dreht sich alles um General Khazan, der fälschlicherweise des Verrats angeklagt und ins Exil geschickt wurde. „Es ist eine Rachetragödie, die in einem einzigartigen 3D-Cel-Animationsstil dargestellt wird“ heißt es auf Releases.com.

Khazan begibt sich darin auf eine Reise, um den Vorfall zu ergründen, der zu seinem Untergang führte. In seiner Rolle kämpft ihr gegen Feinde, indem ihr ausgeklügelte offensive und defensive Aktionen anwendet. Im Laufe des Spiels könnt ihr euren Charakter und eure Ausrüstung zudem an euren eigenen Stil anpassen. Wer übrigens Lust auf ähnliche Spiele hat, kann unser großes Soulslike-Special durchstöbern.

