PlayStation: Nur 14,99 Euro – Meistverkauftes Spiel aus 2023 bekommt ihr jetzt zum Tiefpreis

Im PlayStation Store fallen jetzt pünktlich zum Herbstbeginn wie die Blätter von den Bäumen auch die Preise. Dabei bekommt ihr das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 sogar mit einem sagenhaften Rabatt von satten 80 Prozent angeboten: Für Hogwarts Legacy zahlt ihr so nur noch charmante 14,99 Euro.

Zumindest, wenn ihr euch für die PlayStation 5-Version des magischen Kassenschlagers entscheidet. Seid ihr noch auf der vorherigen Generation von Sonys Spielekonsole unterwegs, spart ihr euch immerhin eine ganze Galleone und müsst nur 13,99 Euro auf den Tisch legen. Bis heute weiß das actiongeladene Abenteuer rund um die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei, uns gebannt auf den Bildschirm starren zu lassen.

Direkt aus der Winkelgasse: Hogwarts Legacy jetzt für nur 14,99 Euro im PlayStation Store schnappen

Wartet ihr bereits seit eurem elften Lebensjahr vergebens auf den Brief, der euch in die magischen Gemäuer der Zauberschule einlädt, habt dem virtuellen Abstecher in die von J.K. Rowling erdachte Welt aber bislang keine Chance eingeräumt, bietet sich im PlayStation Store so also eine besonders günstige Gelegenheit. Die offene Welt von Hogwarts Legacy verspricht all das, wovon Potterheads träumen, seit es die Romanvorlage gibt, im Format eines Videospiels. Ihr feuert euren Mitschülern und Feinden Sprüche wie Flüche nur so um die Ohren, braut blubbernde Tränke in den kalten Kellern des Schulgebäudes und wälzt die Seiten antiker Folianten, bis euch der Hexenhut qualmt.

Ganz nebenbei werdet ihr auch noch mit der durchaus kniffligen Aufgabe betraut, ein uraltes, bislang verborgenes Geheimnis zu lüften, welches die gesamte Zaubererwelt mit ihrer Zerstörung bedroht. Doch auch abgesehen von der Hauptgeschichte kann der Open World-Blockbuster punkten wie die zielsicheren Jäger auf dem Quidditch-Feld – zahllosen Nebenaktivitäten und einer detailverliebten Spielwelt, die nur so zum Erkunden einlädt und an jeder Ecke mit brandneuen Entdeckungen auf Trab hält, sei Dank.

Passend dazu: Hogwarts Legacy: Warum sich jetzt ein Neuanfang lohnt

So avancierte Hogwarts Legacy im Eiltempo eines Feuerblitzes zum absoluten Massenphänomen, das sich seit seinem Erscheinen im Jahr 2023 bis in den Oktober des Folgejahres geschlagene 30 Millionen Mal weltweit verkaufen konnte. An den Erfolg will Warner Bros. gemeinsam mit Entwickler Avalanche natürlich anknüpfen, weshalb mit Hogwarts Legacy 2 fast schon selbstredend ein Nachfolger im Gespräch ist. Doch bis zu diesem ist es vermutlich noch eine ganze Weile hin, weswegen sich das Angebot im PlayStation Store so oder so lohnen dürfte. Einen günstigeren Einstieg in den Titel findet ihr so schnell vermutlich nicht.

Wer gar nicht genug von der Welt der Hexen und Zauberer kriegen kann, der hat doppelt Glück: Das Ultimate Wizarding Bundle zaubert euch nicht nur die Hogwarts Legacy Deluxe Edition auf die PlayStation, sondern auch noch die Deluxe-Variante von Quidditch Champions im Doppelpack für geschlagene 19,99 Euro. Wer den Geldbeutel etwas enger schnüren will, der findet an anderer Stelle gleich vier Gratis-Downloads für die PlayStation, die nicht weniger Spielspaß versprechen.

Quellen: PlayStation Store