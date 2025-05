PlayStation 4: Spieler müssen sich bald von beliebtem Multiplayer-Titel verabschieden

Der Survival-Hit Rust hält sich nun schon eine ganze Weile wacker als einer der relevantesten Multiplayer-Titel des Genres. Auch gute sieben Jahre nach dem ursprünglichen Release vergnügen sich immer noch so einige Spieler*innen in der dystopischen Welt.

Auf Konsolen erschien das Game etwas später, weshalb hier auf nur rund vier Jahre gemeinsamen Überlebenskampf zurückgeblickt werden kann. Für Nutzer*innen der PlayStation 4 neigt sich dieser dem Ende zu, denn die sich anbahnende neue Ära nimmt keine Rücksicht auf Verluste.

Rust Console Edition: PlayStation 4 muss zurückbleiben

Für Sonys PlayStation-Reihe ist der Sprung in die aktuelle Generation längst kein Ereignis mit Neuigkeitswert mehr. 2020 stürzten sich Fans erstmals auf das neue Gerät, die PlayStation 5. Die Entwickler*innen von Rust hingen mit ihrer Umsetzung einer Version für Konsolen allerdings hinterher und schafften es erst nach dem Wechsel ihr Spiel für die bereits überholte Generation fit zu machen. Dank Abwärtskompatibilität konnten aber sowohl aufgerüstete als auch nicht aufgerüstete Haushalte ihr Abenteuer auf der Insel starten.

Jetzt ist die Zeit gekommen, Rust endlich für die PS5 und deren Leistungsspektrum anzupassen. Diesen Sommer soll die überarbeitete Fassung laut dem Team von Double Eleven erscheinen. Änderungen am Zeitplan behält man sich vor, auch wenn dieser momentan mit Optimismus betrachtet wird. Einen genauen Releasetag gibt es zwar noch nicht, die Verantwortlichen sind allerdings dabei ihn zu bestimmen. Die Veröffentlichung der Neuauflage kommt leider nicht ganz ohne Schattenseite, denn für Besitzer*innen einer PlayStation 4 heißt es kurz darauf Abschied nehmen.

Der große Wipe steht bevor

Ende Oktober nämlich läuft der Support für die überholte Konsole aus – betrifft nebenbei auch die Xbox One. Mit einem bisher undatierten Event namens „Wipe of Wipes“ will man den Übergang gebührend feiern. Details dazu, worauf sich Spieler*innen bei dieser Veranstaltung einstellen dürfen, wurden bisher nicht geteilt. Für alle, die nur eine PS4 zu Hause haben, dürfte der entsprechende Tag eher ein Grund zum Trauern sein. Wer Zugriff auf das neuere Modell der Reihe hat, kann sich im Gegensatz dazu über ein Geschenk freuen: Die Next-Gen-Edition von Rust auf Konsolen gibt es als kostenloses Upgrade, vorausgesetzt, die vorige Ausführung wurde gekauft.

Noch lässt sich Rust für PS4 im PlayStation Store für 49,99 Euro erwerben, ab dem 29. Mai 2025 geht das nicht länger. Welche Preise die neue Fassung im Vergleich dazu mit sich bringt, bleibt vorerst abzuwarten. Mehr dazu wissen wir wohl erst im Sommer, dessen Näherrücken euch übrigens die Aufhebung der PlayStation-Exklusivität von Stellar Blade beschert.

Quellen: Twitter / @playrustconsole, PlayStation Store