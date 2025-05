PlayStation 5: Gleich 10 neue Spiele in dieser Woche – eines erscheint sogar „gratis“

Der Frühling hat längst begonnen, die Sonnenstrahlen lassen sich viel öfter blicken und auch bei den Neuveröffentlichungen für die PlayStation 5 müsst ihr in dieser Woche kaum meckern. Zwei Hände voll neuer Titel stehen in den nächsten Tagen für euch bereit.

Insbesondere Fans von rasanten Rennspielen dürfen sich freuen, während ebenso Shooter- und Simulations-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Frohlocken dürft ihr, wenn ihr auf spannende Indie-Titel steht, denn auch an dieser Front hat die PlayStation 5 in dieser Woche einiges zu bieten.

PlayStation 5: Diese Releases gibt es in Kalenderwoche 18

Genauer gesagt könnt ihr euch in der aktuellen Kalenderwoche 18, die vom 28. April bis zum 4. Mai 2025 läuft, auf insgesamt zehn neue Spiele für die PlayStation 5 einstellen. Mögliche DLC-Veröffentlichungen haben wir an dieser Stelle ausgeklammert, wobei sich diese ohnehin in Grenzen halten.

Zu den Highlights zählen in dieser Woche gleich zwei Rennspiele, wovon eines aus der Feder der Xbox Game Studios stammt und euch in einen fiktiven Abschnitt Mexikos transportiert. Alternativ schwingt ihr euch aufs Motorrad und zeigt euer Können auf offiziellen Rennstrecken – oder wagt euch in Berlin und Hamburg in die Welt der U-Bahnen. Alle Neuveröffentlichungen findet ihr in der folgenden Liste.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 29. April:

Forza Horizon 5

FragPunk

SubwaySim 2

Cooking Companions

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 30. April:

KIBORG

MotoGP 25

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 1. Mai:

Despelote

Peglin

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 2. Mai:

Spellcaster University

Two Falls (Nishu Takuatshina)

Dieses PS5-Spiel könnt ihr „gratis“ spielen

Wer aktuell ohnehin schon viel zu viel Geld für neue Spiele ausgegeben hat, darf sich immerhin in dieser Woche über einen qualitativ starken Free2Play-Titel freuen. Denn am 29. April erscheint mit FragPunk ein kostenloser Multiplayer-Shooter, der zumindest eine interessante Design-Idee verfolgt.

Grundsätzlich handelt es sich erst einmal um einen 5-gegen-5-Helden-Shooter mit teils sehr abgefahrenen Charakteren, hier Lancier genannt. Sie alle verfügen über einzigartige Fähigkeiten, aber das eigentliche Highlight findet ihr in den Splitterkarten. Insgesamt gibt es 150 Stück davon, die direkten Einfluss auf das Gameplay nehmen. So könnt ihr etwa für große Köpfe bei den Gegnern sorgen, ein Ei legen, um euch zu heilen und noch so einiges mehr.

Auf dem PC ist FragPunk schon seit Anfang März erhältlich und konnte für erste Furore sorgen. Mittlerweile hat der Hype jedoch ein gutes Stück abgenommen. Eventuell wird aber mit der Veröffentlichung auf der PS5 und Xbox Series X|S neues Feuer entfacht.

