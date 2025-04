PlayStation 5: Gleich 12 neue Spiele in dieser Woche – eines erscheint heute „gratis“

Während das Wetter zwischen sonnig-schön und kühler als gedacht schwankt, bleibt bei den Neuveröffentlichungen für die PlayStation 5 in dieser Woche alles stabil. Viele Videospiele geben sich die Hand, aber eines sticht besonders heraus.

So dürfen sich in der Kalenderwoche 15 unter anderem Fans der Genres Strategie, Echtzeit-Taktik und Puzzle freuen. Zugleich frohlocken all diejenigen unter euch, die in der Vergangenheit gerne Stardew Valley oder Harvest Moon gespielt haben. Das Highlight bildet aber eine Veröffentlichung, die für manche von euch „gratis“ ist.

PlayStation 5: Dieses Releases erwarten euch diese Woche

In der aktuellen Kalenderwoche 15, die vom 7. bis zum 13. April 2025 läuft, gehen gleich 12 neue Spiele für die PlayStation 5 an den Start. Etwaige DLC-Veröffentlichungen kommen noch einmal obendrauf, wobei sich das in den nächsten Tagen ein wenig in Grenzen hält.

Insbesondere Strategie-Fans, die in der Regel durchaus etwas zu kurz auf den Konsolen kommen, dürfen sich in dieser Woche austoben. Zwei größere Releases stehen vor der Tür, die sowohl Sci-Fi als auch Fantasy abdecken. Falls ihr hingegen lieber taktisch vorgeht, dürft ihr euch auf die Rückkehr einer altehrwürdigen Einsatztruppe freuen, die schon vor vielen Jahren für Furore gesorgt hat. In der folgenden Liste findet ihr alle Veröffentlichungen im Überblick.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele für 2025 findet ihr in unserer Topliste

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 8. April:

IXION

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 9. April:

Commandos: Origins

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 10. April:

Blue Prince

The Talos Principle: Reawakened

Against the Storm

All in Abyss: Judge the Fake

Promise Mascot Agency

Pocket Bravery

Pilo and the Holobook

Monaco 2

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 11. April:

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy

Neue PlayStation 5-Spiele ab Samstag, dem 12. April:

Song of the Prairie

Diesen PS5-Titel gibt es „gratis“

Mit Blue Prince erscheint am 10. April ein PS5-Spiel, welches stilistisch wie spielerisch heraussticht. Als Spieler landet ihr im Hotel Mt. Holly, welches ganz und gar nicht gewöhnlich ist. Die Zimmer haben vor Ort die Angewohnheit, sich zu verändern, und ihr seid gewissermaßen dafür verantwortlich.

Sobald ihr vor einer Tür steht, trefft ihr die Entscheidung, welche Zimmernummer auftaucht. Jeder Raum verfügt über eigene Rätsel und Herausforderungen, aber damit nicht genug. Sobald ihr schlafen geht, verändert sich das komplette Hotel und Räume, die vielleicht gestern noch da waren, sind auf einmal verschwunden. Ziel ist es, dass ihr ins Zimmer 46 gelangt – aber ganz einfach wird das nicht.

Im Trailer seht ihr vor allem den besonderen grafischen Stil von Blue Prince:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr euren Kopf zum Glühen bringen wollt, dann dürfte Blue Prince genau euer Spiel sein. Sofern ihr PlayStation Plus in den Stufen Extra oder Premium abonniert, bekommt ihr den vielversprechenden Indie-Titel sogar „gratis“ als Teil eures Abonnements. Welche Spiele es derzeit noch im Rahmen von PS Plus ohne Zusatzkosten gibt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.

Quelle: Releases.com, YouTube / PlayStation