PlayStation 5: Absolutes Mega-RPG soll endlich mit neuer Version glänzen

Bei einer Auflistung besonders monumentaler Rollenspiele, vor allem in der Sparte mit Mittelalter-Bezug, darf eine Erwähnung von Kingdom Come: Deliverance nicht fehlen. Dank seines spielerischen Tiefgangs schafft der Titel ein besonders immersives Erlebnis, das durch den Anspruch an historische Akkuratheit noch aufgewertet wird.

Allerdings könnte KCD ruhig noch weitere Aufwertung erfahren, zumindest an einer ganz bestimmten Stelle. Noch gibt es nämlich keine native PlayStation 5-Version, heißt, auf die aktuelle Konsolengeneration ist das Spiel nicht angepasst. Glaubt man frisch aufgetauchten Gerüchten, soll sich genau das aber bald ändern.

Anpassung von Kingdom Come: Deliverance für PlayStation 5 angeblich in Arbeit

Auf dem Twitter-Account PlayStation Game Size ist ein aktueller Post zu finden, der mit wenigen Worten eine PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance andeutet. In den Kommentaren wird durch eine Nachfrage nochmal spezifiziert, was hier in Aussicht gestellt wird: Eine speziell für die Konsole angepasste Version, bezeichnet als nativ. Bisher ist KCD zwar auf der neusten Sony-Hardware spielbar, allerdings nur über Abwärtskompatibilität zur PS4. Es schlummert diesbezüglich also noch einiges an Potenzial in dem 2018 herausgebrachten RPG.

In welcher Form und wann genau die frische Version erscheinen soll, das kann die Person hinter dem Leak zumindest schon etwas eingrenzen. Es soll nicht etwa ein einfacher Patch für die bestehende Fassung sein und zeitlich dürfen sich Fans auf „sehr bald“ einstellen. In der Community rechnen einige bereits damit, dass ein Zusammenhang zu einem Remaster von Kingdom Come: Deliverance für die Nintendo Switch 2 und einem Upgrade für die Xbox Series besteht. Alle drei Baustellen könnten bei Warhorse Studios parallel laufen.

Lesetipp: 6 Gratis-Downloads für PlayStation 5 auch ohne PS Plus

Wird ein Neukauf notwendig?

Auch rätseln die Fans über ein für viele besonders interessantes Detail der möglichen PS5-Version: Wie viel wird sie kosten und dürfen Besitzer*innen der bisherigen Ausführung sie kostenlos downloaden? Noch gibt es hierzu keine festen Anhaltspunkte, der Twitter-Account hinter der ursprünglichen Meldung schweigt zu den darauf bezogenen Fragen.

Wer weiß, was darüber hinaus noch alles für Tricks im Ärmel von Warhorse stecken könnten. Immerhin gibt es seit Februar dieses Jahres mit Kingdom Come: Deliverance 2 auch eine Fortsetzung der Abenteuerreise von Protagonist Heinrich, die ebenfalls als echtes Meisterwerk gehandelt wird. Das gibt es allerdings schon in gestriegelter Form für die aktuellste Sony-Konsole. Auf selbiger könnt ihr euch übrigens mit einem PlayStation Plus-Abo gerade über ein besonderes Gratis-Spiel freuen.

Quellen: Twitter / @PlaystationSize, Xcancel / @MauroNL3