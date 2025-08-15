PlayStation 5: Preisgekrönte Action-Trilogie zum Schleuderpreis – mit einer der größten Legenden aller Zeiten

Ist es wirklich schon bald volle sieben Jahre her, dass mit Shadow of the Tomb Raider ein letztes, großes Hauptspiel aus der Action-Adventure-Reihe aufgeschlagen ist? Die traurige Antwort für alle Fans von Lara Croft als toughe Abenteuerin lautet: Ja, leider – auch, wenn uns Aspyr zwischenzeitlich mit den wertigen Remasters von Teil eins bis sechs die Wartezeit spielerisch wertvoll versüßt hat.

Wer die jüngste, auf den Namen Survivor getaufte Trilogie bislang verpasst hat, sollte jetzt im Zuge einer Rabattaktion unbedingt mit Frau Croft auf Abenteuerreise gehen. Denn sowohl Crystal Dynamics gelungener, simpel betitelter Serienneustart Tomb Raider, als auch das noch bessere Rise of the Tomb Raider, sowie das Finale Shadow of the Tomb Raider von Eidos Montreal, sind momentan unfassbar preisgünstig.

Tomb Raider: Survivor Trilogy preisgünstig im PlayStation Store

Eine Einschränkung vorab: Die ebenfalls im PlayStation Store erhältlich Definitive Survivor Trilogy ist nicht bei der Rabattaktion mitgemeint. Dafür gibt’s die jeweiligen Action-Adventures einzeln zum Schnapperpreis in den digitalen Luxusausführungen preiswert abzugreifen – genauer werden zum Vorteilspreis angeboten: Tomb Raider: Definitive Edition für schlappe 3,99 Euro, Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum für schlanke 5,99 Euro und zuletzt Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition für überschaubare 7,99 Euro.

Launch Trailer zu Shadow:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei jedem einzelnen der oben vorgestellten Spiele spart ihr satte 80 Prozent. Berücksichtigt allerdings wie immer bei solchen attraktiv erscheinenden Schleuderpreisen im PlayStation Store: Die Preisnachlässe gelten nur bis zum 28. August, genauer um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Wer also für kleines Geld auf der PlayStation 5 oder 4 erfahren möchte, was Spieler*innen meinen, wenn sie die Survivor -Trilogie als „am besten gemachten Spiele der Reihe“ bezeichnen, habt ihr jetzt die preisbewusste Gelegenheit dazu.

Lesetipp: Glorreiche Rückkehr für Tomb Raider – mit genialem „Ekelpaket“

Wer noch mit der Kaufentscheidung ringt: Alle drei Spiele der Survivor-Reihe glänzen im PlayStation Store mit Sterne-Bewertungen von 4,44 (Shadow) bis hin zu 4,69 (Tomb Raider), vergeben von jeweils zehn- bis hunderttausenden Spieler*innen. Behaltet allerdings im Hinterkopf: Diese neuesten Lara Croft-Abenteuer unterscheiden sich spielerisch massiv von den bei Retro-Liebhaber*innen hochgeschätzten Original-Spiele der inzwischen untergegangen Tomb Raider-Erfinder*innen von Core Design.

Anders gesagt: Die altgediente Panzersteuerung gehört der Vergangenheit an, stattdessen geht’s ähnlich rasant rund um unseren Planeten mit Lara Croft und Busenkumpel Jonah Maiava, wie bei Naughty Dogs Uncharted-Blockbustern. Wie nicht anders von Globetrotterin Croft zu erwarten, geht’s in der Trilogie übrigens von der mysteriösen Insel Yamatai hinüber nach Sibirien oder Südamerika – doch auch zu Netflix hat Tomb Raider einen Ausflug unternommen.

Quellen: PlayStation Store / Crystal Dynamics, YouTube / @PlayStation, Reddit / fuzzyfoot88