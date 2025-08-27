PlayStation 5: Dieses Action-Rollenspiel bereitet Fans schon vor Release Bauchschmerzen – „sagt mir, dass ich es meiden sollte“

Mit Lost Soul Aside steht am 29. August ein Action-Rollenspiel ins Haus, das nicht nur Ewigkeiten in Entwicklung war, sondern auch schon einige Schlagzeilen schrieb.

Unter anderem mit einem nie da gewesenen Launch-Rabatt: Schon vor Release konntet ihr euch das für PlayStation 5 und PC erscheinende Spiel physisch für 29,99 Euro statt 79,99 Euro sichern. 50 Euro Rabatt? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Jetzt haben Fans die nächsten Bedenken, denn die Technik scheint noch ganz schön zu wackeln.

Action-Rollenspiel Lost Soul Aside bekommt deftigen Day 1-Patch

Der offizielle Twitter-Kanal des Action-Rollenspiels hat potenzielle Käufer*innen schon einmal vorgewarnt: Ohne Day 1-Patch wird Lost Soul Aside offenbar kein Vergnügen. „Um die polierteste Erfahrung möglich zu machen“, erklären die Entwickler*innen und verraten in dem Zug auch, welche Probleme das Update beheben soll. Optimierung bei der Performance, der Audio, den visuellen Effekten… also eine ganze Menge.

Das ist per se nichts Ungewöhnliches, viele Titel kommen heutzutage nicht mehr ohne Day 1-Patch aus. Doch die „starke Empfehlung“ der Entwickler*innen bereitet einigen Fans Sorgen, vor allem mit Blick auf die physische Version: „Alle sind damit okay, aber ich hätte es eindeutig vorgezogen, eine vollständig gepatchte Version auf der Disk zu haben, ohne, dass ich etwas herunterladen muss. Ich hoffe, die Disk-Version ist trotzdem spielbar und macht ohne Patch von Anfang bis Ende Spaß“, schreibt etwa Panou.

Lesetipp: 19 neue Spiele erscheinen diese Woche für PS5

Nutzer*in sickamore007 sieht die Angelegenheit noch drastischer und will das Action-Rollenspiel deshalb gar nicht kaufen: „Das allein sagt mir, dass ich es [Lost Soul Aside] meiden sollte. Danke.“ Zweifel lösen auch die bislang fehlenden Reviews aus, schließlich ist der Release bereits in zwei Tagen und angesichts des großen Day 1-Patches ist es nicht ausgeschlossen, dass das Embargo erst am Tag der Veröffentlichung selbst fällt.

Andere Fans hingegen bleiben gelassen und freuen sich nach wie vor auf den Release, wie die Kommentare zeigen. Ganz so günstig wie zwischenzeitlich bekommt ihr Lost Soul Aside mittlerweile zwar nicht mehr, aber bei MediaMarkt erhaltet ihr das Action-Rollenspiel immer noch zu einem durchaus angenehmen Preis im Vergleich zur UVP.

Quelle: Twitter /@Lost_Soul_Aside, Panou, sickamore007