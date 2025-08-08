PlayStation 5: Begehrtes Action-Rollenspiel könnt ihr bald kostenlos ausprobieren

Wer nach frischen Action-Rollenspielen dürstet, der muss derzeit nicht lange suchen. Doch um sich im überfütterten Genre hervorzutun, braucht man schon besondere Einfälle – so wie Hell Is Us.

Das von Rogue Factor entwickelte und von Nacon herausgegebene Abenteuer erscheint bereits in einem Monat und da mutiert der Marketing-Zug gerne mal zur allerhöchsten Eisenbahn. Wie also neugierige Interessenten anlocken und hinter sich her ziehen, wie einst der berühmte Rattenfänger? Eine kostenlose Demo dürfte Wunder wirken.

Hell Is Us: Demo nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt

Aufmerksame Videospiel-Enthusiast*innen wissen natürlich: Hell Is Us stand schon Anfang Juni für eine Gratis-Probefahrt bereit, seinerzeit allerdings ausschließlich für den PC via Steam und nur für eine begrenzte Zeit. Am 12. August öffnet man nun erneut die Pforten und lädt dann auch gleich Spieler*innen auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S ein, in das Action-Rollenspiel hineinzuschnuppern.

Die Ankündigung auf Twitter holt gespannte Genre-Fans jedenfalls sofort ab: Viele freuen sich auf die Demo und bedanken sich bei den Entwickler*innen für die Gelegenheit, den Titel vor Release kostenlos auszuprobieren. Doch was erwartet euch in Hell Is Us denn jetzt eigentlich? Mehr als Klischees, wie zumindest die Story-Beschreibung auf Steam andeutet, in der Menschen als die „schlimmsten aller Dämonen“ ausgewiesen werden?

Nun, zumindest das Gegnerdesign der sogenannten Chimären scheint ungewöhnlich und die auf Orientierungslosigkeit ausgelegte Erkundung, bei der euch Karte, Kompass und Questmarker fehlen, dürfte definitiv herausfordern. Dazu kommen eine Reihe verschiedener Waffen sowie eine treue Drohne, die euch auf Schritt und Tritt begleitet und im Kampf gegen die bizarren Kreaturen unterstützt.

Klingt spannend genug, um zumindest einen Blick in die am 12. August erscheinende Demo zu werfen und selbst ein vorzeitiges Urteil zu fällen. Der vollständige Release von Hell Is Us folgt dann am 4. September, außer ihr zahlt 20 Euro mehr für die Deluxe Edition, dann dürft ihr drei Tage früher loslegen. Welche Spiele euch im September noch erwarten, verraten wir euch natürlich in unserem umfangreichen Release-Kalender.

