PlayStation 5: Bei diesem großen Titel dürft ihr demnächst gratis reinspielen – wenn ihr das macht

Anscheinend ist im Marvel-Universum ein großer Streit ausgebrochen, denn im bevorstehenden Kampfspiel Marvel Tōkon: Fighting Souls wollen sich die aus Comics und Filmen bekannten Charaktere gegenseitig die Rübe einschlagen. Auch und vor allem auf der PlayStation 5.

Wer eine solche Konsole besitzt, muss trotz ungewissem Releasedatum nicht mehr lange darauf warten, sich in die Prügel-Action zu stürzen. Wie kürzlich verkündet wurde, findet bereits in wenigen Wochen eine Closed Beta statt. Für diese könnt ihr euch jetzt anmelden.

PlayStation 5: Start der Beta-Phase von Marvel Tōkon bekanntgegeben

Ein neu veröffentlichter Trailer zu Marvel Tōkon hat die Nachricht von der demnächst stattfindenden geschlossenen Beta-Phase verbreitet. Diese startet in unseren Breitengraden am 6. September und läuft zwei Tage lang. Registrieren könnt ihr euch über die entsprechende Webseite. Klickt ihr den dort prangenden Button, müsst ihr anschließend ein Formular ausfüllen, um beim PlayStation Beta-Programm mitmachen zu können. Solltet ihr für die frühe Schnupperstunde in das Marvel-Game auserwählt worden sein, erhaltet ihr eine Mail mit einer Einladung.

Hier der neuste Trailer zum Spiel:

Sobald die Beta vorbei ist, müsst ihr erstmal wieder Geduld schöpfen, um bevor ihr weiterspielen dürft. Bis jetzt ist nämlich kein konkreter Releasetermin bekannt, man hat lediglich das Jahr 2026 als Zeitraum abgesteckt. Allerdings könnte sich dieser Umstand bis Anfang September auch schon geändert haben. Übrigens erscheint Marvel Tōkon, wenn es soweit ist, nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch über Steam und den Epic Games Store für PCs. Spieler*innen, die sich an zweiter Plattform bedienen wollen, müssen die Beta jedoch aussitzen.

Held*innen und Schurk*innen polieren sich gegenseitig die Fresse

Wisst ihr noch gar nicht Bescheid, was euch in Marvel Tōkon beziehungsweise der bald anstehenden Beta erwartet? Dann sei euch gesagt, dass ihr euch auf ein klassisches Kampfspiel einstellen könnt, in dem zwei Teams mit jeweils vier Spieler*innen gegeneinander antreten. Und dass in den Rollen berühmter Superheld*innen und Bösewichte, wie beispielsweise Iron Man, Doctor Doom oder Storm.

Um sich auf den Release von Marvel Tōkon vorzubereiten, ermöglicht man nicht nur ein zwei Tage langes Probespielen vorab, sondern zeigt auch besondere neue Hardware, die mit dem Spiel kompatibel sein wird. Die Rede ist vom sogenannten FlexStrike, einem eigens von PlayStation entwickelten Fight Stick, der auf Kampfspiele dieser Art perfekt zugeschnitten ist. Doch der Preis der Produkts bereitet Sorge.

