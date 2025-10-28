PlayStation 5: Beliebtes Kostenlos-Rollenspiel bringt Fans zum Ausrasten – mit epischem Update

Wer Gacha-Games feiert, ein Faible für große Online-Rollenspiele angesiedelt in Science-Fiction-Welten hegt, und sich für rundenbasierte Kämpfe begeistert, spielt es vielleicht schon: Das populäre Online-Rollenspiel Honkai: Star Rail.

Das Besondere: Zu eben jenem Hokai: Star Rail wurde jetzt, zusammen mit einem bombastischen Trailer von drei Minuten und 26 Sekunden Länge, das neueste Update vorgestellt – genauer die Version 3.7. Ein neuer Bewegtbildinhalt zum Rollenspiel-Dauerbrenner, der bis dato über eine halbe Million Mal aufgerufen wurde, rund 1.200 Kommentare versammelt – und das nicht ganz ohne triftigen Grund (Stand: 28. Oktober).

Honkai: Star Rail – Version 3.7 jetzt vorgestellt

„Die Götter mögen es bezeugen“, mit diesen epischen Worten fängt die Videobeschreibung zum am 24. Oktober veröffentlichten Trailer zur in den Startlöchern stehenden Version 3.7 zu Honkai: Star Rail an. Weiter heißt es: „Die Menschen werden auf den Wellen der Zeit wandeln und eine Brücke zwischen morgen und gestern schlagen“, was sich erstmal epochal anhört, aber doch mit ganz konkreten Neuerungen einhergeht.

Trailer zur Version 3.7:

Erscheinen wird das Update für Hokai: Star Rail übrigens am 5. November dieses Jahres. Spieler*innen auf sowohl Apple- als auch Android-Smartphones, beziehungsweise auf PlayStation 5 und dem PC, müssen also nicht mehr allzu lange warten, bis das Update eintrifft. Zu den Neuerungen gehört zum Beispiel, dass ein neuer 5-Sterne-Charakter namens Cyrene eingeführt wird – den ihr womöglich sogar dringend benötigt. Schließlich erwarten euch außerdem neue, mächtige Gegner. Zudem dürft ihr euch sogar über einen neuen Spielmodus freuen.

Der vielleicht interessanteste, der neue Spielmodus, der im Zuge des Updates für Hokai: Star Rail kurz bevorsteht, hört auf den Namen Currency Wars. Hierin würfeln Spieler*innen aus einer Liste mit 61 verschiedenen Charakteren solche Teams zusammen, die jeweils aus zehn Charakteren bestehen – und kämpfen dann um begehrte Belohnungen. Aber egal, welche der zahlreichen Neuerungen euch am meisten zusagen: In der Kommentarspalte unter dem YouTube-Trailer überbieten sich die Fans gegenseitig mit euphorischen Wortmeldungen.

Dabei fallen besonders Kommentare wie „Bitte lass Phainon nicht sterben“ oder „Es wird Zeit, dass wir Phainon von seinem Schmerz befreien, Leute“ ins Auge. Wer nicht knietief im Kosmos rund um Honkai: Star Rail drinsteckt: Phainon fesselt die Fans deswegen, weil er einen großen Zwiespalt vereint – er verkörpert einerseits einen makellosen Helden-Typus, andererseits trägt er in sich eine mysteriöse Schattenseite. Apropos: Wer Rollenspiele mag, für hochwertige Spiele auch gerne Geld auf den Tresen legt, könnte mit The Outer Worlds 2 oder Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 aktuell glücklich werden.

