PlayStation 5: Beliebtes Open World-Spiel überrascht Fans mit kostenlosem Upgrade – „Heilige Hölle!“

Ein populäres Sandbox-Spiel mit knuffiger Grafik und großer, offener Spielwelt, die es nach den eigenen Vorstellungen zu formen gilt? Wer jetzt an Minecraft und Konsorten denkt, hat nicht Unrecht – und täuscht sich dennoch. Schließlich verpflanzt euch Astroneer von System Era Softworks in ein fantastisches Science-Fiction-Setting, das dazu einlädt, ganze Galaxien zu erforschen.

Wieso wir euch hier ein Spiel erklären, dass bereits 2019 auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde? Nun, eben genau deswegen: der Plattformfrage. Schließlich hinkt Astroneer in seiner aktuell verfügbaren Version als PlayStation 4-Spiel einer ganzen Konsolengeneration hinterher – allerdings nur noch bis zum 20. November. Denn an diesem Tag steht eine entscheidende Neuerung ins Haus, die von Fans begeistert umarmt wird.

Astroneer erhält ein kostenloses PlayStation 5-Upgrade

Vor kurzem wurde es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von System Era Softworks veröffentlicht, und seither über 6.000 Mal aufgerufen und mit fast 100 Kommentaren versehen (Stand: 18. November). Die Rede ist vom Clip mit dem selbsterklärenden Titel Astroneer PS5 Version Coming November 20th! Die eine Minute und elf Sekunden des Ankündigungstrailers sind geprägt von zwei Astronauten – wobei der eine den anderen in bester Slapstick-Manier mithilfe eines PlayStation-Controllers steuert. Doch was erwartet Spieler*innen nun konkret?

Klickt und seht nachstehend selber das Video:

Jetzt, genauer am 20. November, ist es also so weit: Das beliebte Open-World-Survival-Crafting-Spiel Astroneer erfährt ein komplett kostenloses Upgrade hin zu einer PlayStation 5-Version. Anders gesagt: Wer die aktuelle PlayStation 4-Version des Spiels bereits besitzt, freut sich sehr bald auf die Aktualisierung für die aktuelle Konsolengeneration, welche einhergeht mit nativer 4K-Auflösung, 60 FPS und Dualsense-Unterstützung. Wie also kommt dieses Gratis-Upgrade in der Community an?

Aus der Kommentarspalte unter dem YouTube-Video spricht viel Begeisterung zum kostenlosen PS5-Upgrade für Astroneer. Das zeigen Wortmeldungen wie die von Kirbylover489 („Bro, ist schon Weihnachten? Heilige Hölle, ich warte schon seit Jahren darauf!“) oder Jason Bryant („Darauf habe ich gewartet seitdem die PlayStation 5 herausgekommen ist“). Wer sich hingegen jetzt verdutzt am Hinterkopf kratzt, woher die Begeisterung für Astroneer mit seinen durchschnittlich 4,33 von 5 Sternen im PlayStation Store kommen, nachstehend ein Kurzabriss zum Spiel.

Astroneer versetzt euch im Rahmen seiner Zukunftsvision in die Weiten des Weltraums – voller prozedural generierter Planeten. So erforscht ihr im Alleingang oder zusammen als Vierergruppe ein ganzes Sonnensystem. Mehr noch: Unter Zuhilfenahme von speziellen Werkzeugen beziehungsweise Fahrzeugen formt ihr sieben unterschiedliche Himmelskörper nach euren Vorstellungen. Wem das zu friedfertig ist: In der Open World von Tom Clancy’s Ghost Revon Breakpoint ebenfalls auf der PlayStation 5 lasst ihr die Bleispritzen sprechen.

