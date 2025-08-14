PlayStation 5: Beliebtes Spiel erhält endlich langersehnten Releasetermin – „Macht mich glücklich“

Am PC dürfen sich Interessierte bereits seit März mit einer neuen Die Sims-Alternative auseinandersetzen. Auf den Konsolen hat sich inZOI bislang aber nicht blicken lassen. In naher Zukunft ändert sich das allerdings, zumindest für die PlayStation 5.

Denn die von der Unreal Engine 5 angetriebene Lebenssimulation befindet sich nun auch ganz offiziell in Entwicklung für die aktuelle Konsolengeneration von Sony. Bis ihr jedoch selbst Hand anlegen könnt, vergehen noch einige Wochen und Monate, wie Krafton verrät.

inZOI: So steht es um den PS5-Release

Auf Twitter hat das koreanische Studio die freudige Nachricht mitgeteilt: inZOI kommt für die PlayStation 5. Allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im Frühjahr 2026. Einen genauen Termin kann oder will Krafton noch nicht bekanntgeben. Stattdessen wird diese Information erst „zu einem späteren Zeitpunkt“ enthüllt.

Auch sonst bleibt die Ankündigung recht überschaubar. Wirkliche Infos darüber, ob und wie der Port angepasst ist, gibt es nicht. Ebenso ist unklar, ob die Lebenssimulation dann bereits als fertige Version das Licht der Welt erblickt oder, ähnlich wie aktuell am PC, erst einmal in einer Early Access-Fassung an den Start geht. Alles Fragen, die Krafton hoffentlich schon bald zu beantworten weiß.

Lesetipp: 7 wichtige Tipps für den Start in inZOI

Für Spieler*innen auf einer anderen Plattform gibt es derweil ernüchternde Antworten in Bezug auf inZOI: „Eine Veröffentlichung für Xbox wird ebenfalls in Betracht gezogen, ist jedoch noch nicht bestätigt“, so das Team. Es bleibt also abzuwarten, ob ihr auch auf der Xbox Series X|S eure eigenen ZOIs erstellen könnt oder darauf verzichten müsst.

Einerseits Vorfreude, aber auch Warnung

Unter dem Tweet der Ankündigung und auch auf Reddit zeigen sich etliche Kommentare mit Vorfreude. „Diese Nachricht macht mich glücklich“, schreibt beispielsweise Dismal_Nobody6750. „Los geeeeeht’s!“, heißt es derweil von SaiyanDeezy auf der Social Media-Plattform mit dem großen X.

Allerdings gibt es ebenso warnende Worte, insbesondere von Spieler*innen, die inZOI bereits am PC erlebt haben. Dort sei die Performance nach mehreren Monaten noch immer durchwachsen. Ob das am Ende auf der PS5 besser sein wird, sollte auf jeden Fall abgewartet werden.

Falls ihr euch derweil fragt, ob inZOI bereits als Alternative für die Sims dient, hilft möglicherweise die Kolumne von Kollegin und Sims-Expertin Fabia weiter. Alternativ findet ihr bei uns einen Testbericht zu inZOI.

Quelle: Twitter / @playinZOI, Twitter / @SaiyanDeezy, Reddit / @Dismal_Nobody6750