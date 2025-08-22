PlayStation 5: Beliebtes Strategiespiel erscheint überraschend für Konsolen – ihr könnt jetzt schon loslegen

Obwohl die PlayStation 5 und Xbox Series X|S regelmäßig mit haufenweise neuen Spielen versorgt werden, sind manche Titel zunächst nur anderweitig zuhause. Für ein beliebtes Strategiespiel ändert sich das nun.

Denn das die längste Zeit nur für Nintendo Switch und PC verfügbare Triangle Strategy ist jetzt endlich auch für die anderen beiden Konsolen erhältlich, und zwar überraschenderweise ab sofort. Zur Feier der Veröffentlichung erwartet euch außerdem ein nennenswerter Rabatt – allerdings nur unter einer Bedingung.

PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Strategiespiel Triangle Strategy ab sofort verfügbar

Habt ihr weder Nintendos Handheld-Konsole zu Hause noch einen funktionstüchtigen Rechner, könnte jetzt euer Moment gekommen sein. Sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X|S ist das frisch herüber gewanderte Strategiespiel Triangle Strategy momentan mit einem Einstiegsrabatt von 30 Prozent zu haben und kostet euch damit nur noch 41,99 Euro statt der UVP von 59,99 Euro.

Es gibt allerdings einen Haken auf Sonys Konsole: Dort gilt das Angebot nur, wenn ihr aktuell eine aktive Mitgliedschaft von PlayStation Plus unterhaltet. Schade! Unabhängig vom Preis könnte sich ein Blick lohnen, wenn ihr etwas für das Genre übrig habt. Auf Steam kommt Triangle Strategy auf etwas unter 3.000 Rezensionen, davon immerhin 79 Prozent positiv. Gelobt wird vor allem das taktische Gameplay, auch wenn die Story nicht in allen Wertungen gut wegkommt.

Lesetipp: Neues Octopath Traveler angekündigt

Optisch erwartet euch natürlich der HD-2D-Stil, bei dem man pixelige Umgebungen und Charaktere mit moderner Technik zum Leben erweckt, und der durch Octopath Traveler bekannt geworden ist. Inhaltlich geht es hingegen um drei Großmächte im fiktiven Reich Norzelias, die um wertvolle Ressourcen wie Eisen und Salz kämpfen. Das Strategiespiel stellt demnach politische Intrigen und Verhandlungen in den Vordergrund, bei denen die sogenannte Waage des Urteils zum Einsatz kommt.

Spielerisch hingegen solltet ihr bei der Verteilung eurer Truppen das Terrain und die dadurch entstehenden Höhenunterschiede sowie unironisch die Macht des Dreiecks nutzen. Was das bedeutet, findet ihr am besten selbst heraus. Seid ihr auf der Suche nach weiterem guten Genre-Futter, werdet ihr in unserer Liste der besten Strategiespiele fündig.

Quelle: Pressemitteilung, PlayStation Store, Triangle Strategy auf Steam