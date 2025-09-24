PlayStation 5: „Besser als GTA 6 jemals sein wird“ – Open-World-Knüller für wenige Stunden zum Dumpingpreis

Okay, jetzt mal ganz, ganz ehrlich: Auch, wer Open-World-Spielen gegenüber eher abgeneigt ist, oder überhaupt mit der Grand Theft Auto-Reihe nicht warmwird – der Sogwirkung dieses Großprojekts aus dem Hause Rockstar können sich nur die wenigsten Videospiel-Begeisterten entziehen. Der Pferdefuß dabei: Mit dem 26. Mai 2026 liegt der Release noch in weiter Ferne – eine Durststrecke, die Saints Row: The Third Remastered jetzt ausfüllen könnte.

Wie? Tja, mit einem ziemlich attraktiven Preisnachlass, der jetzt und noch bis zum 25. September, um 00:59 Uhr deutscher Zeit auf PlayStation 5 & 4 winkt. Doch wieso sollten Fans des großen Open World-Platzhirsches zum Konkurrenten überlaufen? Ist da etwas dran, wenn dieses Saints Row-Remaster befunden wird für „besser als GTA 6 jemals sein wird„?

Saints Row: The Third Remastered – mit Knallerpreis im PlayStation Store

Saints Row: The Third Remastered wurde seinerzeit von der Fachpresse mit euphorischen GTA 6-Vergleichen umarmt – aber ist das gerechtfertigt? Zumindest die Bewertungen im PlayStation Store können sich sehen lassen, schließlich sind durchschnittliche 4,39 von 5 Sternen, vergeben von über 8.900 Spielenden, kein Pappenstiel (Stand: 23. September).

Auch unser Testbericht hier auf 4P attestierte dem Facelift der großen Open World-Sause, ein überdrehter Action-Spielplatz zu sein, voller Flachwitze und popkultureller Anspielungen. Jedoch nicht ohne Schwachstellen …

Lesetipp: Saints Row: The Third Remastered in unserer Review

Der Schauplatz dieses Remasters von Saints Row: The Third, nämlich Steelport, kam in unserem Test weniger gut weg. Gründe waren die überschaubare Größe der Metropole – und dass sie irgendwie austauschbar wirkte. Kurz gesagt: Dass GTA 6 unsere Testwertung von 7.5 zum aufpolierten Saints Row: The Third übertrumpfen wird, ist zu hoffen.

Wer die Wartezeit spielerisch wertvoll ausfüllen möchte, könnte aber mit dem aktuellen Aktionspreis von läppischen 4,49 Euro für Teil drei der in einer Open World angesiedelten Action-Adventures gut beraten sein. Zum Vergleich: Der handelsübliche Kaufpreis liegt bei 29,99 Euro.

Launch Trailer zum Game:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Zahlen gegossen, bekommt ihr für die nicht ganz fünf Euro eine Spielzeit von ungefähr 13 Stunden. Und diese Zeitangabe deckt gerade mal das Hauptspiel Saints Row: The Third Remastered ab, wenn man HowLongToBeat vertrauen mag. Dank der, ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen, drei Erweiterungen, sind sogar gut und gerne 20 Spielstunden und mehr drin.

Wer also ballistisch wertvoll, oder mit Bleifuß am Gaspedal, eine offene Welt erobern möchte – oder gleich im Panzer das Tier im Menschen entfesseln – dürfte mit diesem Angebot glücklich werden. Anders formuliert: Saint’s Row 3 könnte jetzt GTA 6-Fans vergessen machen, dass so manche*r eine weitere Verschiebung der Blockbuster-Macht befürchtet.

Quellen: PCGamesN, PlayStation Store / Deep Silver, YouTube / @saintsrow, HowLongToBeat