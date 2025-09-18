PlayStation 5: „Das beste Assassin’s Creed-Spiel” überhaupt verblüfft auf der Konsole – nicht lange warten

Der ganze Wirbel rund um den DLC Die Klauen von Awaji zu Assassin’s Creeed Shadows lässt euch eiskalt, weil ihr einfach nicht mit dem Feudalen Japan warmwerdet? Euch steht eher der Sinn nach alten Griech*innen, wenn es gilt, in einem Action-Adventure gegen mythische Monstren zu Felde zu ziehen? Dann könnte ein aktuelles Angebot zu Assassin’s Creed Odyssey im PlayStation Store eure Sache sein.

Wieso? Nun, weil Ubisofts Blockbuster gerade und noch einschließlich bis zum 25. September um 00:59 Uhr deutscher Zeit für einen wahrlichen Dumpingpreis feilgeboten wird. Konkret bedeutet das: Ihr zahlt momentan gerade mal 10,49 Euro. Verglichen mit den üblicherweise anfallenden, 69,99 Euro, spart ihr also bares Geld – und könnt hunderte Stunden in die gigantische Open World buttern …

Assassin’s Creed Odyssey besonders preisgünstig für PlayStation 5 & 4

In Zahlen gegossen bekommt ihr für euren Zehn-Euro-Schein und die paar Eurocents mit Assassin’s Creed Odyssey eine Spielzeit von rund 45 Stunden geboten – und das bezieht sich gerade mal auf die Hauptstory. Solltet ihr die diversen Erweiterungen hinterherschieben, sind 100, 200 oder mehr Spielstunden drin, laut HowLongToBeat. Wer sich also fürs Antike Griechenland begeistert, das Action-Adventure-lastige Gameplay der Asssassin’s Creed-Reihe feiert, sollte sich die gerade jetzt laufende Rabattaktion zu Odyssey genauer anschauen – denn es gibt gute Gründe dafür …

Trailer zum als „bestes Assassin’s Creed-Spiel“ gefeierten Release:

In unserem Test hier auf 4P konnte Odyssey eine Spitzenwertung von 8.5 einfahren. Gelungen ist das dem elften Hauptteil der Meuchelmörderreihe einerseits mit bildhübscher Kulisse, packender Story und miteinander verzahnten Erzählsträngen. Andererseits konnte das Kampfsystem zwar nicht zu Jubelrufen motivieren, dennoch überzeugen – ebenso wie die gigantische Spielwelt, in der es eigentlich niemals langweilig wird. Weniger wunderbar fanden wir einige der Nebenmissionen, oder die oberflächlich wirkenden Kriegsschlachten. Doch wie fallen die Meinungen im PlayStation Store aus?

Lesetipp: Assassin’s Creed Odyssey-Test mit viel Familiendrama

Weniger verblüffend: Das Werturteil im PlayStation Store zu Assassin’s Creed Odyssey ähnelt dem aus unserer damaligen Review – wenn die durchschnittliche Sternebewertung mit 4,52 von fünf Sternen bei über 87.800 abgegebenen Stimmen eindeutig positiv ausfällt. Anders gesagt: Wer sich aus der Third-Person-Perspektive durch wilde Landschaften kämpfen möchte, um ganz nebenbei durch historisch verbriefte Städte zu pilgern – oder Meere und Bergspitzen erobern möchte –, könnte gerade ihr oder sein neues Lieblingsspiel gefunden haben.

Sollte euch das Assassin’s Creed-Franchise einfach nicht liegen, dafür aber Third-Person-Shooter eingelassen in einem dicht erzählten Mystery-Thriller? Tja, in dem Fall solltet ihr jetzt ebenfalls ziemlich zügig im PlayStation Store die Gelegenheit am Schopfe packen – wenn Jesse Faden im Federal Bureau of Control die, nun ja, Kontrolle verliert.

Quellen: HowLongToBeat, PlayStation Store / Ubisoft Entertainment SA, Reddit / DragoNgai