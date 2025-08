PlayStation 5: Eines der genialsten Abenteuer-Spiele aller Zeiten – noch schnell für mickriges Taschengeld absahnen

Bevor das in Frankreich beheimatete Entwicklungsstudio Quantic Dream mit starken Story-Spielen wie Detroit: Become Human oder Heavy Rain bekannt wurde – und leider auch mit Medienberichten zu toxischer Unternehmenskultur – haben die Entwickler*innen jenes Spiel aus der Taufe gehoben, welches als Blaupause für alle nachfolgenden, stark erzählerischen Abenteuerspiele des Developers dienen sollte. Die Rede ist natürlich von Fahrenheit.

Auch unter dem Titel Indigo Prophecy bekannt, setzte der interaktive Mystery-Thriller seinerzeit Maßstäbe, was filmische Erzählweisen in Videospielen speziell und interaktives Storytelling allgemein angeht. Wer das ursprünglich 2005 veröffentlichte, auch heutzutage mit einer durchschnittlichen 4,41 von 5 Sterne-Bewertung im PlayStation Store glänzende Videospiel, verschlafen hat, hat angesichts des aktuellen Hammerrabatts die ideale Gelegenheit, Verpasstes jetzt nachzuholen.

Fahrenheit (Indigo Prophecy): Jetzt besonders günstig für PlayStation 5

Fans aufwendig produzierter Story-Spiele oder einfach nur Liebhaber*innen spannungsgeladener Thriller-Stoffe sollten also noch bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit zuschlagen. Bis dann nämlich hievt ihr euch diesen Story-Blockbuster für den Kleckerbetrag von gerade mal 2,69 Euro auf die PlayStation 5 – oder alternativ PlayStation 4, mit der das Spiel ebenfalls funktioniert. Zum Vergleich: Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 13,49 Euro. Und wer ein Abonnement bei PlayStation Plus hat, wird sogar nochmal bevorteilt, muss für Fahrenheit gerade mal den Schnapsbetrag von 2,01 Euro löhnen.

Aber lohnt dieses Spiel aus dem Jahre 2005 noch für an spannungsgeladenen Einzelspieler*innen-Erfahrungen Interessierte jetzt 2025? Die Antwort: Wer auf eine dramatische, filmhafte Inszenierung steht, oder andere Quantic Dream-Titel wie Beyond: Two Souls gefeiert hat, für solche Spieler*innen führt eigentlich kein Weg an Fahrenheit vorbei. Zwar fällt das Gameplay, wie typisch für diese Art von Spielen, eher unterentwickelt aus, ist zudem voller Quick-Time-Events, die nicht jedermanns Sache sind – und dennoch: Thriller-Freunde sollten die Geschichte von Lucas Kane nicht verpassen.

In Fahrenheit schlüpft ihr nicht nur in die Rolle von Lucas Kane – der in einem New Yorker Restaurant, scheinbar ohne eigenes Zutun, einen Mord verübt. Auch steuert ihr Polizistin Carla Valenti, die Kane auf der Spur ist, bei ihren Ermittlungen nicht locker lässt. Was als ein typischer, beinharter New York-Thriller beginnt, wird jedoch bald um Mystery-Elemente angereichert, voller mysteriöser Rituale, übernatürlicher Phänomene und Weltherrschafts-Schnickschnack. Mit seiner abgedrehten Handlung verzettelt sich Fahrenheit im Handlungsverlauf immer mehr, bietet dennoch adrenalingeladene, hochwertige Unterhaltung.

Auch in unserem damaligen Test zu Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, konnten wir dem vehement auf Storytelling setzenden Spiel eindeutige Stärken hinsichtlich musikalischer Untermalung, glaubwürdiger Charakterzeichnung oder cooler Martial-Arts-Szenen bescheinigen. Wer sich hingegen auf der PlayStation 5 lieber in zackige 2D-Sidescroller stürzt, kann jetzt eine kommende Genre-Hoffnung kostenlos anspielen.

